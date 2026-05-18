Maxi operazione antidroga a Pisa, Petrucci: “Serve subito un CPR in Toscana”

Written by Redazione• 2:56 pm• Pisa, Politica

PISA- Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa di Diego Petrucci, consigliere regionale di Fratelli d’Italia e vicepresidente del Consiglio regionale toscano.

Un ringraziamento alle forze dell’ordine e un nuovo appello per l’istituzione di un Centro di permanenza per il rimpatrio (CPR) in Toscana. È quanto sostiene il consigliere regionale di Fratelli d’Italia e vicepresidente del Consiglio regionale Diego Petrucci, intervenendo dopo la maxi operazione che ha smantellato una rete di spaccio attiva nella zona della Stazione Centrale di Pisa.

«Voglio esprimere il mio più profondo ringraziamento alle donne e agli uomini della Polizia di Stato, ai Carabinieri e alla Procura della Repubblica – dichiara Petrucci –. Questa operazione dimostra che lo Stato c’è e non arretra di un millimetro davanti alla criminalità».

Nel commentare l’esito dell’indagine, il consigliere evidenzia la nazionalità degli arrestati e degli indagati, sostenendo che la Toscana debba dotarsi di strumenti più efficaci per gestire situazioni legate all’immigrazione irregolare e alla sicurezza urbana.

Secondo Petrucci, l’assenza di un CPR regionale rischia di vanificare il lavoro delle forze dell’ordine: «Non possiamo permettere che, dopo grandi sforzi investigativi, chi viene arrestato possa tornare rapidamente a delinquere a causa di procedure lente e della mancanza di strutture adeguate».

Il consigliere regionale torna quindi a sollecitare la Regione Toscana e il presidente Eugenio Giani ad affrontare il tema, riaprendo il dibattito politico su una questione che da tempo divide istituzioni e forze politiche.

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Last modified: Maggio 18, 2026