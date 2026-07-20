Traffico bloccato a San Giuliano, Fabbrini (FN): “Gestione inammissibile”

Written by Redazione• 3:11 pm• San Giuliano Terme, Attualità, Politica

SAN GIULIANO TERME – Un territorio paralizzato, lunghe code e traffico congestionato. È questo lo scenario denunciato da Simone Fabbrini, consigliere comunale di San Giuliano Terme ed esponente di Futuro Nazionale, a seguito della recente chiusura della SS12 del Brennero. Un provvedimento che va a sommarsi alle già critiche situazioni di via di Gello e via di Palazzetto, quest’ultima interdetta per decisione comunale.

Questa situazione ha di fatto compromesso la viabilità, isolando il capoluogo comunale e riversando pesanti disagi ai residenti, pendolari e alle attività commerciali della zona. Dura la presa di posizione del consigliere: «con la chiusura improvvisa della SS12 Brennero da parte di Anas, che si aggiunge ai blocchi già attivi su via di Gello e via di Palazzetto, il nostro territorio è stato letteralmente tagliato fuori dalla circolazione stradale. È inammissibile che i cittadini debbano subire le conseguenze di una simile paralisi senza che siano state previste adeguate alternative».

Fabbrini punta il dito sulla gestione dei tempi e sul coordinamento tra gli enti coinvolti: «ci domandiamo se le tempistiche e le modalità scelte per questi interventi siano state minimamente concordate o se, come appare evidente, sia mancata qualsiasi pianificazione congiunta. Non si possono avviare o mantenere contemporaneamente più cantieri su arterie così importanti senza prevedere l’impatto devastante sulla quotidianità delle persone».

Così conclude Fabbrini: “La priorità assoluta deve essere il ripristino di condizioni di viabilità accettabili per il territorio e scongiurare definitivamente situazioni critiche come quella di stamani».

Last modified: Luglio 20, 2026