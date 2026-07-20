Era Volley, due amichevoli internazionali di altissimo livello

Written by Redazione• 6:11 pm• Pisa, Pontedera, Sport, Sport

PONTEDERA – Venerdì il consueto incontro internazionale si è raddoppiato, per dare modo a due nostre compagini, ossia la under19 del futuro, con elementi provenienti da Migliarino, e la Serie B completata da elementi della serie C fucecchiese e delle Serie B di Camaiore e Cascia, di misurarsi con due formazioni della Champions Unlimited, la franchigia che Alan Knipe crea durante il periodo estivo per dar modo ad atleti statunitensi di perfezionarsi in Europa.

Ne sono uscite ben sei ore di pallavolo giocata ad altissimo livello, con gli americani che hanno vinto il primo incontro e la nostra Serie B che si è aggiudicata a un tiratissimo quinto set il secondo. Il risultato più importante, come al solito, è stato però incontrare persone e atleti d’oltreoceano, parlare con loro il linguaggio universale dello sport e dell’amicizia, e scoprire che è proprio nelle differenze che si trova ogni volta un’occasione di arricchimento e crescita personale.

Ancora una volta, un grazie di cuore a Neri Sottoli e a Adriana Mancini per averci dato modo di omaggiare i nostri ospiti con prodotti tipici e buoni. In coda ai due incontri, oramai a notte inoltrata, tutti insieme a cena nel ristorante del Centro Bellaria, una cittadella dello sport che è molto piaciuta ai nostri ospiti americani. Una nota particolare per il ringraziamento che a fine partita abbiamo fatto a Giada Nacci, giovanissima ed entusiasta pallavolista martigiana, che durante tutta la stagione ha dato una mano alla preparazione del campo gara in occasione delle nostre partite casalinghe.

Last modified: Luglio 20, 2026