Presentato al Polo Tecnologico “La Grammatica dell’AI in azienda. Agenti AI, ontologie e il nuovo lessico della fabbrica intelligente” 

Written by Redazione• 6:01 pm• Cascina, Attualità, Cultura, Cultura, Eventi/Spettacolo, Eventi/Spettacolo, Pisa

NAVACCHIO – La Casa Editrice Tecnologia & Innovazione di Pisa ha presentato al Polo Tecnologico di Navacchio, il più grande parco tecnologico della Toscana, il volume La grammatica dell’AI in azienda, Agenti AI, ontologie e il nuovo lessico della fabbrica intelligente, scritto a più mani da Gualtiero Fantoni, Mario G.C.A. Cimino e Giacomo Tazzini.

Il libro parte da una domanda scomoda: chi vince la guerra per la conoscenza aziendale? Da una parte Elon Musk che dice che l’AI ha “consumato” tutto il sapere disponibile sul web; dall’altra Palantir che torna a far parlare di ontologie e conoscenza profonda o, in mezzo, Microsoft di Satya Nadella che scommette sulla “sovranità tecnologica” delle imprese? Gli autori usano questo scontro fra colossi come pretesto per spiegare, con un linguaggio tecnico ma accessibile, come le aziende possano davvero trasformare il proprio know-how — spesso chiuso in PDF, disegni CAD, fogli Excel e teste delle persone — in conoscenza strutturata e utilizzabile dall’intelligenza artificiale.

Secondo gli autori occorre considerare alcuni principi molto importanti, primo tra questi è che l’AI non rappresenta una rivoluzione tecnologica, ma una vera e propria rivoluzione culturale; L’AI costringerà le realtà produttive a rivedere i propri processi ribaltando la visione più banale che si fa dell’AI, immaginandola come un processo di efficientamento della produzione, invece, l’AI è la rivoluzione che guiderà il business, tant’è che i veri casi di successo sono quelli dove l’AI è stata utilizzata per aumentare i ricavi, non per diminuire i costi o l’organico. Applicata ai sistemi di produzione delle piccole e medie imprese l’AI è la chiave di volta per la competitività sul mercato e il processo di organizzazione interna.

Il prof. Fantoni ha precisato come la Toscana sia già pronta con i suoi giovani già formati a traghettare le aziende in questa rivoluzione culturale e come questo volume, anti main stream, sia un fondamentale spazio di studio e collegamento tra i bisogni del mercato e l’AI.

Di strettissima attualità, il volume si rivolge agli imprenditori e ai CEO aziendali che desiderano che vogliano capire dove sta andando l’AI applicata all’industria, come orientare le scelte strategiche della propria organizzazione e come entrare nel pieno di questa importante rivoluzione culturale. Il saggio si pone come riferimento concreto per i responsabili di Digital Transformation, CTO, Chief Digital Officer, responsabili R&D, Innovation e Operations che lavorano ogni giorno all’integrazione tra sistemi produttivi e intelligenza artificiale. Si rivolge inoltre a system integrator, consulenti di digital transformation e manager di progetto in ambito manifatturiero, così come a docenti, ricercatori e studenti in ingegneria gestionale, informatica e Industria 4.0.

La grammatica dell’AI in azienda è un manuale che nasce dalle aule dei master Industria 4.0/5.0 di Pisa, Firenze, Siena e Sant’Anna, e dal lavoro diretto con aziende come Leonardo, GSK, Danieli, Dumarey. Affronta temi che oggi sono nell’agenda di ogni CTO e innovation manager: come far “capire” all’AI il linguaggio specifico della propria fabbrica, come evitare i guardrail che bloccano i sistemi agentici, come collegare dati di produzione (MES, ERP) con documentazione tecnica. Inoltre, questo libro offre ai manager e ai CEO le chiavi di lettura per trasformare queste competenze in decisioni strategiche consapevoli, valutare rischi, investimenti e opportunità senza lasciarsi travolgere dall’hype.

Alla presentazione del volume dal tema L’AI che parla la lingua dell’industria si sono alternati, coordinati da Cinzia Colosimo, Direttrice Editoriale di Tecnologia & Innovazione Editore, Cristiano Meoni, Direttore responsabile di T24, quotidiano Economico della Toscana, Gualtiero Fantoni, Professore Associato, Dip. Ingegneria Civile e Industriale, Università di Pisa, esperto di NLP e ontologie applicate all’industria; Mario G.C.A. Cimino, Professore Associato, Dip. Ingegneria dell’Informazione, Università di Pisa, Presidente IEEE Task Force “Intelligent Agents”, co-fondatore di CartesIA; Giacomo Tazzini – CEO, Erre Quadro S.r.l.; Luciana Bertoncini – AI Process Engineer, Dumarey Flowmotion Technologies. Pioniera nell’applicazione dell’AI e della Computer Vision in ambito manifatturiero.

Last modified: Luglio 20, 2026