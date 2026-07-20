San Miniato, cavallo di 31 anni soccorso dai Vigili del Fuoco: salvato e riconsegnato al proprietario

Written by Redazione• 2:41 pm• Pisa, Attualità, Cronaca, Cronaca, San Miniato

SAN MINIATO – Intervento dei Vigili del Fuoco nella mattinata di lunedì 20 luglio a San Miniato per il soccorso di un cavallo in difficoltà.

La squadra dei Vigili del Fuoco del comando di Pisa è intervenuta intorno alle 9 in Viale XXIV Maggio, nel comune di San Miniato, dopo la segnalazione di un cavallo di 31 anni caduto all’interno di un terreno agricolo. A causa dell’età avanzata, l’animale non era più in grado di rialzarsi autonomamente.

I Vigili del Fuoco hanno operato in stretta collaborazione con il veterinario intervenuto sul posto. Grazie all’utilizzo di apposite fasce di sollevamento e a una delicata manovra di recupero, sono riusciti a rimettere in piedi il cavallo senza ulteriori conseguenze.

Al termine dell’intervento, l’animale è stato riconsegnato al proprietario.

Last modified: Luglio 20, 2026