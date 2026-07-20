Tennis. Campionati italiani di seconda categoria al Tc Cagliari: avanzano agli ottavi Marena, Boagnon e Gabrieli

Written by Redazione• 6:38 pm• Pisa, Sport

PISA – Via ai primi incontri del tabellone principale: i campionati italiani di seconda categoria che assegnano gli scudetti del tennis entrano nel vivo.

Oggi i match di esordio dei sedicesimi di finale. La testa di serie numero uno, quattro volte di fila campione d’Italia, Alessandro Ingarao, entrerà in scena mercoledì. E l’avversario sarà Kelvin Marena. Proprio il 2.5 del Circolo Canottieri Roma ha guadagnato il via libera alla sfida con Ingarao battendo questa mattina al campo 12 del Tc Cagliari Riccardo Ciulli, Quattro mori. In qualche modo decisivo il tie break del primo set che ha in qualche modo indirizzato un match sino a quel momento equilbratissimo. Nella seconda frazione Marena ha aumentato il ritmo. Ed è arrivato il 6-3 che vale il passaggio di turno.

Vittoria in due set sul 14 anche per il marchigiano Yaniche Francis Boagnon 2.4 del circolo Beretti di Grottamare (Ascoli Piceno). Ma contro la sorpresa del torneo, il 3.1 Christian Musselli del Tc Luogosanto, non è stato facile: Boagnon ha dovuto trovare subito colpi e concentrazione perché il sardo, reduce da due vittorie nelle qualificazioni, non ne voleva sapere di uscire di scena. Musselli ha cercato sino all’ultimo di stare attaccato all’avversario, freddissimo però nei momenti decisivi dei set. Doppio 6-4, alla fine.

Ottimo esordio della testa di serie numero 4 Tommaso Gabrieli, Tennis Club Parioli Roma: ha lasciato un solo game al sardo Mattia Secci, reduce da un faticoso e vincente doppio turno di qualificazioni. Incontri anche in serata. Domani si continua con i sedicesimi di finale, con la parte bassa del tabellone.

Last modified: Luglio 20, 2026