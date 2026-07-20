Piazza Manin, i gruppi consiliari delle liste civiche di maggioranza: “Un intervento che restituisce decoro e qualità all’ingresso di Piazza dei Miracoli”

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PISA – A seguito del sopralluogo effettuato venerdì 17 luglio dalla Commissione Consiliare Permanente n. 3 (Turismo, Commercio, Sport, Cultura e Politiche Giovanili), i gruppi consiliari delle liste civiche di maggioranza del Comune di Pisa (Edoardo Cerri e Caterina Costa per la Lista Pisa al Centro ed Andrea Maggini per la Lista Sviluppo e Territorio) esprimono apprezzamento per il lavoro svolto dagli uffici tecnici comunali e dall’Assessorato al Turismo e al Commercio nel recupero e nella riqualificazione di Piazza Manin, principale porta di accesso a Piazza del Duomo e primo biglietto da visita della città per milioni di visitatori, assieme all’Assessorato ai Lavori Pubblici.

L’intervento, realizzato grazie ai finanziamenti del PNRR e concluso nei tempi previsti, ha restituito alla piazza il decoro che si deve al patrimonio UNESCO, atteso da tempo dalla cittadinanza, oltre che una nuova immagine attraverso il rifacimento della pavimentazione, la piantumazione di nuovi alberi – destinati a valorizzare ulteriormente lo spazio con la loro crescita nei prossimi anni – e una complessiva riorganizzazione delle attività commerciali. In particolare, è stata superata la precedente disposizione delle bancarelle non all’altezza del sito, che costituiva un ostacolo al passaggio e alla fruizione dell’area da parte dei turisti, sostituita da dodici nuove postazioni, comunque rimovibili in qualsiasi momento, collocate ai margini della piazza, realizzate con strutture più ordinate, decorose, meno impattanti e qualitativamente adeguate al contesto monumentale.

L’opera rappresenta il completamento di un più ampio investimento sul quartiere, anch’esso finanziato dal PNRR, avviato nel 2023 da parte dell’Assessorato ai Lavori Pubblici, con gli interventi di riqualificazione delle case popolari di via Piave e proseguito con la sistemazione del percorso che accompagna i visitatori dal parcheggio di via Pietrasantina fino a Piazza Manin. Un progetto che ha interessato anche le aree delle scuole Filzi e di Largo Cocco Griffi, migliorandone accessibilità e fruibilità e riorganizzando gran parte delle attività ambulanti in strutture più decorose e meno invasive, valorizzando al contempo la professionalità degli operatori. Questo senza mai far mancare l’attenzione all’arredo urbano con panchine di marmo e creazione di ‘gallerie verdi’ con la piantumazione di nuovi alberi, oggi piccoli ma fra qualche anno oasi di ombra.

“I risultati oggi visibili – dichiarano i commissari delle liste civiche di maggioranza – dimostrano come sia possibile coniugare il decoro urbano, l’ampliamento del verde, la tutela di uno dei luoghi più rappresentativi della città e le esigenze delle lavoratrici e dei lavoratori del commercio in una lgica del miglioramento comune della qualità della vita, per residenti ed ospiti. Questo è stato possibile grazie a un importante percorso di concertazione portato avanti dall’Amministrazione comunale, dall’Assessorato competente, dagli uffici tecnici, dalle associazioni di categoria e dalla Soprintendenza.”

I commissari esprimono quindi soddisfazione per il significativo miglioramento della qualità urbana e per la “liberazione” visiva dell’accesso a Piazza del Duomo, che restituisce ai cittadini e ai visitatori una prospettiva più ampia e coerente con il valore storico e artistico del sito patrimonio UNESCO.

Contestualmente, le liste civiche di maggioranza confermano la volontà di sostenere l’operato dell’Amministrazione attraverso ulteriori iniziative consiliari finalizzate a garantire una costante pulizia e manutenzione dell’area, sia durante l’intera giornata che, soprattutto, al termine dell’attività degli operatori commerciali. L’attenzione dovrà interessare non solo Piazza Manin e Largo Cocco Griffi, ma anche le aree di via Cardinale Maffi e Piazza Arcivescovado, affinché il decoro raggiunto venga preservato nel tempo e continui a rappresentare al meglio l’immagine di Pisa nel mondo.

Un ringraziamento particolare, da parte di Caterina Costa ed Andrea Maggini, va al Presidente della Commissione Edoardo Cerri per la gestione dei vari incontri volti a far comprendere al meglio lo sviluppo degli interventi comunali a tutti i consiglieri commissari coinvolti.

Last modified: Luglio 20, 2026