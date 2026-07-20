Peccioli, incendio di vegetazione nei pressi della piscina comunale: intervento concluso dopo tre ore

Written by Redazione• 8:32 pm• Pisa, Attualità, Attualità, Cronaca, Cronaca, Peccioli, TOP NEWS HOME PAGE

PECCIOLI – Le squadre dei Vigili del Fuoco del Comando di Pisa sono intervenute dalle ore 16:30 di lunedì 20 luglio nel Comune di Peccioli, in prossimità della piscina comunale, per un incendio di vegetazione di interfaccia.

Sul posto hanno operato i Vigili del Fuoco con due autopompe serbatoio, impegnati nelle operazioni di spegnimento e contenimento delle fiamme. A supporto dell’intervento erano presenti anche il personale dell’Organizzazione Regionale Antincendi Boschivi (AIB) della Regione Toscana, con mezzi leggeri, e un elicottero regionale. Nel corso delle operazioni è giunto anche un secondo elicottero della Flotta Aerea del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, decollato dal Nucleo di Arezzo.

L’intervento si è concluso alle ore 19:30. Il rogo ha interessato complessivamente circa 8,5 ettari di terreno, di cui 1 ettaro di bosco e 7,5 ettari di sterpaglie.

Grazie al tempestivo intervento delle squadre di soccorso, l’incendio è stato contenuto evitando un’ulteriore propagazione delle fiamme verso le aree circostanti.

Last modified: Luglio 20, 2026