Colpo Pisa, arriva Ichem Ferrah: operazione ai dettagli. Battuta la concorrenza Italiana ed europea

Written by Redazione• 6:21 am• Pisa SC



PISA – Il Pisa è pronto a regalare a Paolo Bianco uno dei giovani esterni più promettenti del panorama francese. Accordo ormai in dirittura d’arrivo con il Lille: investimento da due milioni di euro e contratto fino al 2030. Dopo l’exploit in Olanda con il Cambuur, Ferrah è pronto a iniziare la sua avventura in nerazzurro.



di Sandro Cacciamano

Il Pisa Sporting Club piazza un altro colpo destinato a far parlare. La società nerazzurra è infatti a un passo dalla definizione dell’acquisto di Ichem Ferrah, esterno offensivo classe 2005 di proprietà del Lille, considerato uno dei prospetti più interessanti del calcio francese. L’operazione è ormai alle battute conclusive e, salvo sorprese dell’ultima ora, il giovane talento vestirà presto la maglia del Pisa. Secondo quanto raccolto in esclusiva, il club nerazzurro ha ormai definito gli aspetti principali dell’accordo con la società francese. Ferrah arriverà a titolo definitivo per una cifra vicina ai 2 milioni di euro, un investimento importante che testimonia la volontà della dirigenza di puntare su profili giovani ma già pronti per il calcio professionistico. Per il calciatore è già pronto un contratto quadriennale fino al giugno 2030, segnale evidente della fiducia che il Pisa ripone nelle sue qualità e nella sua prospettiva di crescita.



Una trattativa chiusa con un’accelerazione decisiva. La trattativa non è stata semplice. Su Ferrah si era infatti concentrato l’interesse di numerosi club europei, attratti dall’eccellente stagione disputata dal giocatore in Olanda.

Il Pisa, però, ha scelto di accelerare proprio nelle ultime ore. La dirigenza, guidata da Leonardo Gabbanini, ha intensificato i contatti con il Lille fino a trovare l’intesa definitiva, anticipando le mosse delle concorrenti e portando l’operazione verso la conclusione. Una dimostrazione di forza sul mercato che conferma la volontà della società di costruire una rosa giovane, dinamica e con ampi margini di crescita, perfettamente in linea con il progetto tecnico avviato dopo l’arrivo di Paolo Bianco.



Numeri che raccontano un talento in continua crescita. L’ultima stagione ha definitivamente acceso i riflettori su Ferrah. In prestito al Cambuur, nella seconda divisione olandese, il giovane attaccante ha disputato un campionato di altissimo livello, chiudendo con 12 reti e 6 assist in 35 presenze. Numeri che raccontano solo in parte il valore del giocatore, capace di incidere tanto in fase realizzativa quanto nella costruzione del gioco offensivo. Velocità, tecnica nell’uno contro uno e capacità di creare superiorità numerica rappresentano le sue

caratteristiche principali. Ferrah ama partire largo sulla corsia offensiva per poi accentrarsi, ma può essere impiegato anche alle spalle della punta o su entrambe le fasce, qualità che lo rendono un elemento estremamente duttile per il sistema di gioco di Paolo Bianco.



Una concorrenza di alto livello Le prestazioni offerte in Olanda non sono naturalmente passate inosservate.

Nelle ultime settimane diversi club avevano manifestato un interesse concreto per il talento franco algerino. Tra questi figuravano la Cremonese, che aveva provato a inserirsi con decisione nella trattativa, gli olandesi dell’Utrecht, i tedeschi dello Schalke 04, il Bologna e alcune società di Liga e Premier League, che avevano effettuato sondaggi esplorativi. Il Pisa, però, ha saputo muoversi con grande tempestività. Il lavoro sottotraccia della dirigenza ha permesso di anticipare la concorrenza e di convincere sia il Lille sia il giocatore della bontà del

progetto tecnico nerazzurro.



Un investimento per il presente e per il futuro L’acquisto di Ferrah rappresenta molto più di una semplice operazione di mercato. Il Pisa continua infatti a seguire una linea precisa: investire su giovani calciatori già pronti a confrontarsi con il calcio professionistico ma con un importante margine di crescita, valorizzandoli all’interno di un progetto tecnico sostenibile. Con appena vent’anni, Ferrah possiede già un’esperienza significativa a livello internazionale e arriva in Italia con l’obiettivo di compiere il definitivo salto di qualità. Le sue caratteristiche offensive, unite alla capacità di attaccare la profondità e di creare occasioni da gol, potrebbero offrirgli fin da subito un ruolo importante nello scacchiere tattico di Paolo Bianco.



Ora manca soltanto l’ufficialità. L’operazione è ormai nella fase conclusiva. Restano da completare gli ultimi passaggi burocratici prima delle visite mediche e della firma sul contratto che legherà il giocatore al Pisa fino al 2030. Se non ci saranno imprevisti, Ichem Ferrah diventerà uno dei nuovi volti del Pisa 2026-2027, andando ad arricchire un reparto offensivo che la società sta progressivamente rinforzando con elementi di qualità e prospettiva.



Il punto. Quella di Ferrah è un’operazione che racconta molto della nuova filosofia del Pisa. Non si tratta soltanto dell’acquisto di un giovane talento, ma della conferma di una strategia ben precisa:

individuare calciatori prima dell’esplosione definitiva, investire su di loro e inserirli in un contesto tecnico capace di valorizzarli. Il fatto che il Pisa sia riuscito a superare la concorrenza di club italiani ed europei dimostra anche la crescente credibilità acquisita dalla società sul mercato internazionale. Ferrah arriva da una stagione importante e avrà bisogno del tempo necessario per adattarsi al calcio italiano, ma le qualità tecniche e atletiche sono fuori discussione. Se manterrà le aspettative che lo accompagnano, il Pisa potrebbe essersi assicurato uno dei profili più interessanti dell’intero campionato di Serie B. Un investimento importante dal punto di vista economico, ma soprattutto una scelta che guarda con convinzione al presente e al futuro del club.

Foto tratta da transfmarket

Last modified: Luglio 21, 2026