Isak Vural: “Ho sempre giocato per vincere e anche quest’anno sarà la stessa cosa. Puntiamo subito al ritorno in serie A”

Written by Redazione• 6:47 am• Pisa SC

PISA – Cresciuto in un contesto internazionale e formatosi tra alcune delle realtà più prestigiose del calcio europeo Isak Vural è arrivato lo scorso anno via Frosinone dove ha incrociato proprio il mister Paolo Bianco che in ciociaria lo impiegò come play a centrocampo e che quest’anno ritroverà nella sua seconda stagione con la maglia del Pisa.

In nerazzurro lo scorso anno in serie A ha collezionato 15 presenze, mettendo in mostra qualità tecniche, visione di gioco e una personalità. Un talento su cui il club nerazzurro punta con decisione e che, passo dopo passo, sta costruendo il proprio spazio nel calcio che conta. In questa intervista rilasciata ai canali societari Vural racconta le “sue” ambizioni per la stagione che verrà

“Sono stato con mister Bianco a Frosinone e a me piace tanto come lui vuole giocare e come gestisce la squadra. Mi hanno fatto molto piacere le sue parole nei miei confronti. A Frosinone facevo il play a centrocampo, adesso io giocherò dove il mister mi chiederà. Noi vogliamo tornare in serie A, questo è l’unico obiettivo che abbiamo. Ogni stagione che ho affrontato, ho sempre giocato per vincere e anche quest’anno sarà la stessa cosa“

Last modified: Luglio 21, 2026