Written by Ottobre 10, 2026 11:11 am Cascina, Attualità

Temporaneamente fuori uso il fontanello di Latignano

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CASCINA – Acque comunica che, per un guasto impiantistico, a partire da sabato 10 ottobre è stato necessario disattivare temporaneamente il fontanello di acqua ad alta qualità di via Risorgimento, a Latignano, nel comune di Cascina. La data della riattivazione è al momento prevista per venerdì 16 ottobre.

In alternativa, gli utenti interessati possono utilizzare gli impianti di Navacchio (largo Gori), Lavaiano (via della Repubblica) o Pardossi (piazza La Torre).

Scusandosi per i disagi, Acque informa che per ogni ulteriore chiarimento o aggiornamento è possibile contattare il numero verde 800 983 389.

Last modified: Ottobre 10, 2026
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