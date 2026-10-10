Solidarietà e musica gospel al Teatro Nuovo di Pisa: il Rotary Club Fibonacci sostiene la missione francescana in Bolivia

Written by Redazione• 10:41 am• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

PISA – Una serata di musica e solidarietà, con il Patrocino del Comune di Pisa e il contributo della Banca Popolare di Lajatico, per sostenere la formazione del personale infermieristico destinato alle comunità indigene e rurali del Chaco boliviano.

È l’obiettivo dell’iniziativa promossa dal Rotary Club Fibonacci – San Giuliano Terme, in programma venerdì 16 ottobre alle ore 21 al Teatro Nuovo di Pisa, in Piazza della Stazione 16. Protagonista della serata sarà il Voices of Heaven Collective, con lo spettacolo Gospel Groove: un concerto pensato per coinvolgere il pubblico attraverso la musica gospel e trasmettere i valori di comunità, speranza e solidarietà che animano il progetto sostenuto dal Rotary.

L’iniziativa si inserisce nel programma di attività benefiche portato avanti dal Rotary Club Fibonacci a favore della missione francescana in Bolivia. Dopo aver contribuito alla realizzazione di un pozzo per l’acqua potabile presso la Scuola per Infermieri Tekove Katu di Gutierrez, il Club intende adesso sostenere la formazione del personale infermieristico che opererà all’interno del Convegno de Salud, impegnato nella tutela della salute e nello sviluppo delle popolazioni indigene Guaraní e delle comunità rurali del Chaco.

«Questa iniziativa – dichiara Andrea Pierotti, presidente del Rotary Club Fibonacci – San Giuliano Terme – rappresenta pienamente lo spirito con cui stiamo portando avanti il nostro programma di attività: mettere le competenze, le energie e la capacità di fare rete del Rotary al servizio di progetti concreti. Sostenere la formazione degli infermieri significa contribuire a garantire assistenza sanitaria a popolazioni che vivono in territori vastissimi e isolati, dove l’accesso alle cure è ancora difficile. Abbiamo scelto di farlo attraverso una serata di musica perché crediamo che solidarietà e partecipazione possano diventare anche un momento di condivisione e di comunità. Ogni biglietto acquistato rappresenterà un piccolo contributo a un progetto capace di produrre effetti concreti e duraturi».

Il costo del biglietto è di 20 euro. I biglietti sono disponibili presso il Teatro Nuovo il martedì dalle 10 alle 13, il giovedì dalle 16 alle 19 e un’ora prima dell’inizio del concerto, oppure attraverso la biglietteria online CiaoTickets (https://www.ciaotickets.com/it/location/teatro-nuovo-pisa)

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare Andrea Pierotti al numero 340 2979671.

Last modified: Ottobre 10, 2026