Sciopero generale regionale di 4 ore di Autolinee Toscane

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PISA – Mercoledì 14 ottobre i bus di autolinee toscane potrebbero subire ritardi o cancellazioni di corse nel servizio urbano ed extraurbano di tutta la Regione, a causa di uno sciopero generale regionale proclamato da CGIL.

L’adesione da parte di FILT CGIL, allo sciopero generale regionale, per autolinee toscane, prevede l’astensione dal lavoro per 4 ore con le seguenti modalità di attuazione: Personale viaggiante dalle 8.20 alle 12.20; Personale impiegatizio e operai – Ultime 4 ore del turno di lavoro.

Questo sciopero coinvolgerà sia il personale viaggiante che gli impiegati, compresi quelli delle biglietterie.

La regolarità del servizio dei bus dipenderà dalle adesioni allo sciopero. La percentuale di adesione all’ultimo sciopero di 24 ore del 3 ottobre 2025 a cui aderì CGIL fu del 22,26%.

Lo sciopero è stato indetto contro l’attuazione dei “pacchetti sicurezza” che secondo l’Organizzazione sindacale limitano il diritto, sancito dalla Carta Costituzionale, di manifestare. In particolare CGIL evidenzia che le ricadute di tali provvedimenti si sono palesate anche per quanto è accaduto durante le manifestazioni territoriali contro il genocidio a Gaza, inserite all’interno dello Sciopero Generale indetto dalla CGIL, del 03 ottobre 2025, in cui a Massa Carrara 36 persone tra giovani, donne, lavoratori, pensionati, dirigenti di organizzazioni sindacali e associative hanno ricevuto l’avviso di conclusione indagini con contestuale citazione all’udienza di comparizione pre-dibattimentale davanti al Tribunale di Massa per aver simbolicamente occupato i binari della stazione di Massa Centro.

Per informazioni si invitano i passeggeri a consultare il sito www.at-bus.it o la app at bus, oppure a chiamare il numero verde di autolinee toscane: 800 14 24 24 (Lun-Dom 6-24). Si possono anche seguire le informazioni pubblicate sui canali social di autolinee toscane: X: @AT_Informa; Facebook: autolinee toscane.

Last modified: Ottobre 10, 2026