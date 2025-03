Spezia – Pisa, fischia Mariani di Aprilia

Written by admin• 1:10 pm• Pisa SC

Su tre direzioni, una sola vittoria per il Pisa nella stagione 21/22 contro il Benevento

PISA – l Responsabile della CAN Serie A e B Gianluca Rocchi ha ufficializzato le designazioni arbitrali relative alla 29° giornata del Campionato Serie BKT. Questi i designati per la gara Spezia-Pisa, in programma domenica 9 marzo (ore 15.00) allo Stadio “Alberto Picco”

Arbitro. Maurizio Mariani (Aprilia)

1° Assistente. Alessandro Lo Cicero (Brescia)

2° Assistente. Valerio Vecchi (Lamezia Terme)

4° Ufficiale. Mattia Ubaldi (Roma 1)

Var. Rosario Abisso (Palermo)

Avar. Paride Tremolada (Monza)

CHI E’ MARIANI. Maurizio Mariani, 43 anni, vanta oltre 160 direzioni in serie A, internazionale, è uno degli arbitri più esperti della CAN.

I PRECEDENTI. Non del tutto positivi i precedenti del fischietto di Aprilia con i nerazzurri, che lo hanno incrociato lo scorso anno nel 2-3 dell’Arena quando mister D’Angelo sconfisse Aquilani e si avviò verso la salvezza dello Spezia. Non un buon ricordo neanche la finale di ritorno dei play-off contro il Monza persa per 4-3 e diretta dallo stesso Mariani. Unico successo l’1-0 al Benevento all’Arena nella stagione 2021-22.

Last modified: Marzo 5, 2025