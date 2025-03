Peccioli avvia la prima comunità energetica: partono i lavori per il primo impianto fotovoltaico

Written by admin• 1:33 pm• Peccioli

PECCIOLI – La Comunità Energetica di Peccioli è stata ufficialmente costituita il 17 luglio 2023, come la prima iniziativa di questo tipo in Italia, a seguito della delibera del Comune di Peccioli del febbraio precedente, con l’obiettivo di raggiungere l’autonomia energetica. Dopo un lungo percorso fatto di incontri, programmazione, valutazioni tecniche e approvazioni da parte della giunta e del consiglio comunale, sono finalmente in fase di avvio i lavori per la realizzazione del primo impianto fotovoltaico.

L’obiettivo a lungo termine è la realizzazione di quattro impianti fotovoltaici sul territorio comunale, con una capacità complessiva di 4 MWP, il primo dei quali sarà situato su un terreno di proprietà comunale. La determina n. 672 del 13 dicembre 2024 ha approvato il progetto esecutivo per il primo impianto, che sorgerà lungo via Fontana, a pochi passi dalla strada provinciale 64. L’investimento previsto per il primo impianto è di oltre un milione e mezzo di euro, con l’obiettivo di produrre 1 MWP da destinare alla comunità energetica.

«Abbiamo voluto trasformare quella che poteva sembrare una difficoltà, la crisi energetica globale che ancora persiste a causa delle tensioni internazionali, in un’opportunità per il nostro territorio», afferma il sindaco, Renzo Macelloni. «L’obiettivo iniziale era creare la prima comunità energetica sostenibile, con l’intento di migliorare l’efficienza energetica, ridurre le emissioni di gas serra e aumentare l’indipendenza energetica. Inoltre, questa iniziativa può generare posti di lavoro locali e rafforzare i legami comunitari. Con l’approvazione della modifica al piano operativo nel consiglio comunale del 1° marzo scorso, possiamo ora progettare una serie di interventi per la riconfigurazione dell’intero polo produttivo lungo la Fila».

I lavori, che partiranno a breve, consentiranno all’impianto di produrre circa 1.362.384 kWh all’anno, soddisfacendo il fabbisogno annuale di circa 500 famiglie. La realizzazione degli altri impianti, ciascuno con una potenza di 1 MWP, richiederà una superficie di un ettaro per ogni impianto. Il primo cantiere, che si estende tra via Fattori e via Fontana, coprirà un’area di 10.498 metri quadrati, su terreno pianeggiante e ben esposto al sole, senza ostacoli significativi che possano causare ombreggiamento. Un’area simile di 6.304 metri quadrati sarà utilizzata tra via Boccioni e via Fontana per il secondo impianto.

