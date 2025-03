Opportunità per gli studenti universitari: parte il progetto video del DSU Toscana

Written by admin• 12:30 pm• Cultura, Pisa

PISA – Ogni giorno, oltre 100.000 studenti universitari in Toscana usufruiscono dei servizi offerti dalle mense universitarie, dalle borse di studio, dalle residenze studentesche, oltre che di agevolazioni per eventi, trasporto pubblico locale e molto altro. Questi sostegni sono promossi dall‘Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario della Toscana (DSU Toscana), che si occupa dei servizi per gli studenti delle università, conservatori, accademie e istituti di alta formazione della regione.

Per far conoscere questi servizi, il DSU Toscana ha lanciato un progetto di comunicazione video per coinvolgere direttamente gli studenti nella creazione di reel, in cui possano raccontare la vita universitaria nelle università toscane e illustrare le opportunità di supporto allo studio di cui molti beneficiari fruiscono.

Per realizzare questo progetto, il DSU Toscana sta cercando studenti universitari con una certa esperienza nella creazione di brevi video. I requisiti richiesti per candidarsi sono: motivazione a collaborare nella produzione di contenuti utili per orientare e attrarre futuri studenti, disponibilità a dedicare un po’ di tempo sotto la guida di un’agenzia di comunicazione professionale e interesse nel raccontare la propria esperienza con il DSU Toscana.

Gli studenti interessati a partecipare possono candidarsi compilando il modulo di candidatura sul sito www.dsu.toscana.it, allegando anche un breve video di presentazione.

Per ulteriori informazioni sul progetto, è possibile inviare richieste tramite ticket allo Sportello Studente online.

Last modified: Marzo 5, 2025