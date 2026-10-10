Tanti auguri di buon compleanno ad Andrea Primasso

Written by Redazione• 8:11 am• Pisa SC

PISA – Oggi è il compleanno di Andrea Primasso: il giovanissimo difensore centrale del Pisa, che si sta creando uno spazio importante nella compagine guidata da Paolo Bianco, compie 21 anni, essendo nato a Terni il 10 ottobre 2005.

di Maurizio Ficeli

La redazione di Pisanews,nel farsi interprete dei sentimenti dell’ambiente nerazzurro, formula al giocatore di origine umbra,i migliori auguri per il compimento degli anni che siano portatori di successi personali e sportivi per lui e per il nostro amato Pisa.

Last modified: Ottobre 5, 2026