Si amputa la mano mentre lavora

9:22 pm• Attualità, Cronaca, Pisa

PISA – Un operaio di 29 anni ha subito l’amputazione della mano destra a seguito di un incidente sul lavoro.

Il giovane stava lavorando in uno stabilimento situato in via Montelungo a Pisa, quando l’incidente è avvenuto alle ore 8 di venerdì 28 febbraio. Soccorso in codice rosso, l’uomo è stato inizialmente trasportato all’ospedale di Cisanello, ma vista la gravità della situazione, è stato trasferito d’urgenza a Careggi, al CTO, dove si sta valutando la necessità di un intervento chirurgico specialistico.

Le autorità stanno indagando per determinare le cause dell’incidente.

Febbraio 28, 2025