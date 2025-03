Al via il concorso di pittura e acquarello Mici Amici: c’è tempo fino al 30 marzo

Written by admin• 7:40 am• Cultura, Eventi/Spettacolo, Pisa

PISA – Al via il concorso di pittura ad acquarello Mici Amici, un viaggio colorato tra fusa e fusioni.

Al concorso possono partecipare, con una sola opera, gli artisti italiani e stranieri con tecnica ad acquarello.

Le opere andranno inviate via email a: guerriero@guerrieropisano.it entro il 30 marzo 2025. Le migliori 15 opere che saranno selezionate per la mostra e la premiazione, dovranno essere inviate al presidente Alessandro Cesarotti via Isola di Vulcano, 8 Pisa solo il dipinto libero da qualsiasi supporto in formato 30×40. L’associazione provvederà a incorniciarlo per la mostra.

La selezione delle opere candidate sarà effettuata da una giuria composta da sette membri:

Filippo Bedini, Assessore alla cultura del comune di Pisa, Cristina Cagianelli, Storica dell’arte, coordinatrice della giuria, Morena Condò, artista vincitrice del primo premio 2022, Virginia Mancini, Pres. Comm.ne Consiliare del comune di Pisa, Afra Marangoni, Insegnante, Marianella Paglianti, Storica dell’arte, Bianca Wolkenstein Braccini, Artista e insegnante liceo artistico Russoli.

La mostra degli acquarelli selezionati sarà nel salone di ingresso del Comune dal giorno 29-30-31 maggio. Il Sabato pomeriggio alle 17 nella sala consiliare, si svolgerà la cerimonia di premiazione. I premi sono cinque di cui uno ad estrazione fra tutti i partecipanti. Il comune di Pisa darà in ricordo una torre di Pisa agli artisti di altre città che saranno presenti alla premiazione, fino a 30 prenotati.

