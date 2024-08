Settembre Calcesano 2024: oltre cinquanta eventi in un mese per vivere la Valgraziosa e il Monte Pisano

Scritto da admin• 1:47 pm• Calci, Eventi/Spettacolo

CALCI – Sono oltre cinquanta le iniziative che, raccolte in un unico cartellone dalla Compagnia di Calci in collaborazione con l’amministrazione comunale, compongono il “Settembre Calcesano”, titolo che richiama alla memoria gli eventi che venivano organizzati una quarantina di anni fa, nello spazio dove oggi sorge il campo sportivo.



Dalle ricorrenze storiche alle passeggiate sul Monte Pisano, dalla musica alle iniziative culturali, dai workshop alle tradizioni gastronomiche, passando per lo sport e le visite ai musei, il Settembre Calcesano 2024 offre ogni giorno più di un buon motivo per vivere e scoprire la Valgraziosa.

“Ringraziamo la Compagnia di Calci per aver fatto da coordinamento – commentano il sindaco, Massimiliano Ghimenti, e la vicesindaca con delega all’associazionismo, Valentina Ricotta – e tutti gli enti e le associazioni che si adoperano ogni giorno per rendere Calci un luogo vivo, interessante, piacevole e attrattivo. Impossibile fare l’elenco di tutti gli organizzatori, perché gli appuntamenti in programma sono davvero tanti e, tra l’altro, siamo più che certi se ne potranno aggiungere altri nel corso del mese. Per questo invitiamo tutti a segnalarci eventuali nuovi eventi e soprattutto a consultare periodicamente il calendario, in costante aggiornamento, pubblicato sul sito del Comune e sulla pagina Facebook della Compagnia di Calci”.

“Come Compagnia di Calci – così il presidente dell’associazione, Ferruccio Bertolini – abbiamo organizzato il Settembre Calcesano che era in voga a cavallo tra gli anni Settanta e Ottanta. Lo scopo del Settembre Calcesano è quello di ricordare il 1 settembre 1944, giorno in cui Calci venne liberato dall’occupazione nazifascista. Abbiamo coordinato e coinvolto il Comune di Calci, l’Anpi, le Associazioni, le Aziende Agricole, i Musei della Certosa, il Centro Commerciale Naturale, l’Unità Pastorale realizzando tutti insieme un programma con ben 51 iniziative che spaziano dalla musica, alle degustazioni, alle visite guidate, agli itinerari a cavallo e con gli asini, allo sport, yoga, presentazione di libri, mostre e conferenze che ricordano la resistenza e la liberazione del territorio pisano”.

Il calendario completo è disponibile alla pagina Settembre Calcesano 2024.

1 settembre

Liberazione di Calci” celebrazione ad 80 anni dalla liberazione di Calci

Ore 11.00 Ritrovo in Piazza Garibaldi Deposizione di corone ai monumenti ai caduti delle guerre

e degli eccidi nazifascisti.

Ore 18.30 “Sì, ti racconto la liberazione” incontro-dibattito a cura del Comune di Calci, Anpi sez. Piero Elter di Calci, Anpi Provincia di Pisa, Biblioteca Franco Serantini. Interverranno: Stefano Gallo – Direttore Scientifico della Biblioteca Franco Serantini, Bruno Possenti – Presidente Provinciale ANPI, Evio Bertolini – Presidente sezione Calci di ANPI, Chiara Attanasio – autrice della tesi “”SEMBRAN NOVELLE” Memorie di quotidianità e guerra nelle autobiografie orali di donne calcesane”

“Il Cammino della liberazione” cammino di 18km da Caprona a Pisa, con partenza alle 19.00 dal parco giochi in via delle Cave a Caprona, riposo notturno in tenda lungo via dei Condotti e arrivo nella mattinata del 2 in Piazza Duomo. A cura del Cai Pisa e Acquario della memoria. Prenotazione obbligatoria entro il 28 agosto scrivendo a: acquariomemoria@gmail.com

Visita guidata al Museo della Certosa Monumentale di Calci. Le visite saranno accompagnate dal personale della Certosa nei seguenti orari: 9.00, 10.00, 11.30, 12.30. Prenotazione obbligatoria tel 050938430

2 settembre

Cena e presentazione delle squadre dell’Asd Calci 2016. Ore 20.00 Campo Sportivo della Cagnola

3 settembre

Cena e presentazione delle squadre dell’Asd Calci 2016. Ore 20.00 Campo Sportivo della Cagnola

Certosa Festival “Volare lontano, lontano”. Ore 21.30 Piazza Garibaldi 4 settembre

Cena e presentazione delle squadre della VBC Calci. Ore 20.00 Campo Sportivo della Cagnola 6 settembre

Certosa Festival “Vissi d’arte, vissi d’amore” Piazza Garibaldi Ore 21.30 7 settembre

“Camminata nella Valle” passeggiata gratuita lungo la Zambra. A cura della Compagnia di Calci, Consorzio Acqua Valgraziosa ex Mino Cei.

Ritrovo e partenza ore 10.00 Piazza del Poggio. Prenotazione scrivendo un messaggio whatsapp 3386761609. Inaugurazione del Frantoio del Monte Pisano. Ore 16.00 visite guidate al Frantoio, a seguire apericena e concerto. Prenotazione obbligatoria tel 050788079

Proiezione del filmato “Il delitto Matteotti”.

Ore 21.00 Teatro Valgraziosa. A cura di Anpi sez. Piero Elter di Calci

9 settembre

“Salvaguardia ed uso consapevole delle nostre risorse idriche” Seminario a cura della Compagnia di Calci, Consorzio Acqua Valgraziosa ex Mino Cei, e dello sportello di Agroecologia Calci. Ore 21.00 Palazzo Comunale di Calci

11 settembre

Certosa Festival “Adamo, Gesù, Francesco e il Principe” Ore 21.30 Pieve di San Giovanni e

Sant’Ermolao.

13 settembre

“La Certosa di Calci nella Seconda Guerra Mondiale, luogo di protezione per persone e beni culturali” A cura della associazione degli Amici della Certosa di Pisa a Calci in collaborazione con la Società Storica Pisana, la Domus Mazziniana di Pisa. Ore 16.30 Museo Nazionale della Certosa Monumentale di Calci.

“Sidereus Nuncius” osservazione delle stelle con il Gruppo Astrofili Pisani Galileo Galilei, in collaborazione con Aido Calci e Compagnia di Calci. Ritrovo ore 21.00 davanti alla Certosa. Prenotazione obbligatoria scrivendo un messaggio whatsapp al 3386761609

“Parco Arnostellung un contributo alla conoscenza di un passato non così lontano” Conferenza e mostra fotografica di Giovanni Ranieri Fascetti. A cura della Comunità del Bosco del Monte Pisano. Ore 21.00 Palazzo Comunale di Calci.

14 settembre

“La Repubblica di Cogne storie di resistenza” in collaborazione con Anpi sez. Piero Elter di Calci, Anpi Provincia di Pisa, Anpi Valle d’Aosta, Compagnia di Calci e con il patrocinio del Comune di Calci. Ore 18.00 Intervengono Barbara Tutino, pittrice e curatrice della Pagina “La Repubblica di Cogne” e Erika Guichardaz, membro del direttivo Anpi Valle d’Aosta, Bruno Possenti Anpi Provinciale di Pisa. Palazzo Comunale di Calci

“Cena bianco, verde e dorè” musica e cena popolare, presentazione della Squadra del Calci. Dalle ore 20.00 Giardino Comunale Sandro Pertini. Prenotazione obbligatoria tel 3476220909 A cura della Magistratura di Calci.

Mostra dei disegni delle bandiere dei Rioni del Gioco del Mulino realizzati dalle classi della Scuola Primaria “Vittorio Veneto” di Calci. Presso il Circolo Arci la Pieve.

15 settembre

III di Numquam Retrorsum “Yoga in Verruca” di Barbara Caleo. Camminata meditativa e una rilassante pratica di yoga. A cura della Compagnia di Calci, Magistratura di Calci e Padma Yoga. Ritrovo e partenza dal parcheggio di Montemagno – Piazza Maestri e Maestre di Calci Ore 9.30.

Prenotazione obbligatoria tel 3334116273

Mostra dei disegni delle bandiere dei Rioni del Gioco del Mulino realizzati dalle classi della Scuola

Primaria “Vittorio Veneto” di Calci. Presso il Circolo Arci la Pieve.

Dalle ore 16.00 alle 19.00 “sessioni dimostrative di giochi di ruolo” A cura di Alma Pisarum.

“Gioco del Mulino” Ore 16.00 partenza della Mostra (Corteo Storico) dal Palazzo Comunale.

Ore 17.00 sbandierata ed inizio Gioco del Mulino tra gli otto Rioni di Calci presso Piazza Cairoli. A cura della Magistratura di Calci.

19 settembre

“Occupazione – Liberazione -Pace” Riflessioni su occupazione e liberazione storica e attuale.

Organizzato dal Gruppo di Acquisto Solidale Calci.

Ore 18.00 Lettura per bambini del libro “La casa del tempo” di Roberto Innocenti e Roberto Piumini. Presso il Centro Cattolico Giuseppe Fascetti, Piazza della Propositura.

Ore 19.00 Intervento della dott.ssa Martina Pignatti Morano, direttrice di Un Ponte Per, NGO di Peacebuilding Internazionale. Presso il Centro Cattolico Giuseppe Fascetti, Piazza della Propositura.

20 settembre

Ore 18.00 Rassegna “Liber Maiorichinus” presentazione del libro di Laura Poggiani sul Comandante

Manrico Ducceschi. A cura di Villa Martini e Compagnia di Calci. Palazzo Comunale di Calci

“Il cavallo nell’arte e nella storia” Ore 16.30 interventi di Simone Soldani e Riccardo Balzarotti. A cura di le Vie di Ortensia. Degustazione presso Azienda Agricola Francesco Elter. Prenotazione obbligatoria 3497384127.

21 settembre

“Equitazione in armonia” Dalle 9.00 alle 18.00 assetto e basi da sella. A cura di Le Vie di Ortensia.

Prenotazione obbligatoria tel 3497384127

“Tra i borghi della Valgraziosa” Dalle 17.30 a Castelmaggiore. Passeggiata someggiata per scoprire i

borghi antichi di Calci a passo d’asino. A cura di ‘n groppa ar ciuo.

A seguire apericena all’Apiario Regina di noce a Villa con salumi e formaggi con miele biologico dell’azienda e vino dell’azienda agricola Tellini. Prenotazione obbligatoria tel 3515252666.

“Incontri di voci – Calci versio” rendez-vous di recitazione e canto corale con Alma Pisarum Choir diretto da Alessio Niccolai e la voce narrante di Daniela Bertini. Ore 21.15.Teatro Valgraziosa. Ingresso a offerta libera.

Iniziativa per bambini a cura di Metis/Gufelfo e Nicosia Nostra. “Il pittore Verner e la sua leonessa a Nicosia. Racconti e laboratori creativi per bambini”.

A partire dalla mostra “L’uomo che sognava i leoni. La storia del pittore Ernest Verner a Nicosia di Calci”, si parlerà di Natura, di animali e del loro rapporto con l’uomo, attraverso racconti e attività creative di pittura e di scrittura. Circolo Acli Padre Leopoldo Ghezzi, via Centofanti 23 Ore 16.30.

“Corpo e natura esperienza multisensoriale” organizzato da Spazio Volta con Elvira Todaro in collaborazione e presso l’Azienda Agricola Podere del Pari. Ore 18.00 Ritrovo di fronte alla chiesa di San Salvatore al Colle. Passeggiata o trasferimento in Azienda Agricola. Ore 19.00 Danza meditativa e rilassamento multisensoriale. Ore 20.30 Degustazioni di prodotti locali. Prenotazione obbligatoria scrivendo un messaggio whatsapp 3383100210

“Valgraziosa in Calesse!” dalle ore 16.00 al Centro Ippico organizzato da La Cartuja di Calci, Alpha team ASD. Immagina di stare seduto su un calesse, mentre il nostro cocchiere ti guida alla scoperta dei luoghi più suggestivi. Un viaggio indietro nel tempo tra storia e natura, panorami incredibili, un’esperienza rilassante e adatta a tutta la famiglia. Giro inaugurale gratuito, posti limitati. Prenotazione obbilgatoria tel 3770212257 o alphadventures@gmail.com

22 settembre

“Giornata del Benessere” presso Giardino Comunale di Montemagno. Attività gratuite aperte a tutti. Ore 9.30 Ginnastica dolce/risveglio muscolare. Ore 10.30 piccola colazione offerta. Ore 11.30 Ginnastica metodo Pilates. Ore 12.30 Pranzo condiviso. Ore 18.30 Danza del Ventre Sacra con Elvira Todaro, al tramonto. Ore 20.00 Danza meditativa. Ore 20.30 Apericena con prodotti locali. Ore 21.30 Spettacolo. A cura di Spazio Volta. Informazioni scrivendo un messaggio whatsapp 3407217879

“Favole in bisaccia” (evento per bambini e famiglie) dalle ore 10.00 alle ore 12.00 Castelmaggiore. Passeggiata someggiata per scoprire i borghi e la natura della Valgraziosa a passo d’asino. A cura di ‘n groppa ar ciuo. 3515252666.

Torneo di pallavolo maschile “Carelli e Bussola” Palestra Massimo Magagnini. Vbc Calci. ”Viaggiare a cavallo” dalle ore 9.00 Paola Giacomini racconta storie di viaggi a cavallo. Tirocinio di

selleria di emergenza. A cura di Le Vie di Ortensia. Prenotazione obbligatoria 3497384127.

“Suoni allo specchio – Chitarra e percussioni in dialogo” serata musicale con Claudio Farinone – Chitarre, Emanuele Le Pera – Percussioni. Ninfeo Grotta Appiani di Crespignano. Azienda Agricola Paolo Tellini. Dalle 18.30.

24 settembre

Presentazione del libro di Paola Massoni “Sinfonia di un bosco in rivolta” fiaba contemporanea.

Nuova Libreria Armani Ore 18.00.

26 settembre

“Disegno di nudo dal vero” a cura di Caterina Nissim. Spazio Volta. presso la Casa Rossa, via XX Settembre 114 ore 21.00. Aperto anche a principianti. Prenotazione obbligatoria scrivendo un messaggio whatsapp a Caterina 3394576547

27 settembre

“Mi ricordo” spettacolo teatrale tratto da “Pisa una volta, ritratti dal dopo guerra”. Atos Davini, Benedetta Giuntini, Athos Bigongiali e i Madaus. regista Massimo Corevi. Ore 21.15 Teatro Valgraziosa

28 settembre

“Festa di San Michele Arcangelo” camminata da Calci alla Badia di San Michele ed alla Rocca della Verruca. La Compagnia di Calci collabora nell’ organizzazione con l’ Associazione culturale Il Mosaico e Non Solo Serchio Nordic Walking. Ritrovo e partenza a Calci alle ore 10.00 dal parcheggio di via Curzio Caprili. Ore 12:00 Santa Messa al campo.

Azienda Agricola Elter Francesco “Diritti e tutela del paziente oncologico” Giornata informativa sui diritti del paziente oncologico in collaborazione con il Patronato Inac Pisa e l’Associazione Onlus “Non più Sola” e il Patrocinio del Comune di Calci e la collaborazione della Compagnia di Calci. Ore 16.00 le strade in salita portano in alto. Passeggiata in Val di Vico, ritrovo in Piazza Santoni. Ore 16.30 dibattito. Ore 18.30 aperitivo offerto dall’Azienda Agricola Francesco Elter. Costo 10,00€ interamente devoluti all’Associazione Mai più sola. Prenotazione obbligatoria al 3296764814

“Richiamo d’Amore” dalle 17.30 presso Tenuta di Crespignano. Performance rituale di Elvira Todaro, mostra di Elisabetta Cardella, Paolo Tellini. Apericena con prodotti locali. (Per l’occasione verrà aperta la grotta Appiani). A cura di Spazio Volta. Prenotazione obbligatoria scrivendo un messaggio whatsapp 3332299232 / 335430163

29 settembre

“Puliamo il mondo” Compagnia di Calci, Comune di Calci, Legambiente Pisa in collaborazione con Misericordia Calci, Consiglio Comunale delle ragazze e dei ragazzi di Calci, Feronia, Metis e Spazio volta. Giornata di pulizia del territorio dai rifiuti e laboratori sul riciclo.“Trekking in Santallago” Dalle 8.00 da Castelmaggiore. Escursione someggiata alla Tenuta di Santallago, a passo d’asino. A cura di ‘n groppa ar ciuo. Prenotazione tel 3515252666.

30 settembre

Rassegna “Liber Maiorichinus” proiezione del film “E così la guerra ci sistemò” ed a seguire, proiezione filmato realizzato da Nicosia nostra. A fine filmati, spazio alle testimonianze dei presenti. Comune di Calci, Compagnia di Calci, Tagete Edizioni, Anpi Calci, Nicosia nostra. Palazzo Comunale di Calci ore 18.00.

Ulteriori iniziative

Dal 26 agosto al 13 settembre: Campi solari estivi per bambini organizzati dal Museo di Storia Naturale dell’Università di Pisa in collaborazione con l’associazione Feronia. Per informazioni : Silvia Asciamprener tel 333 6602747 didattica@feroniaguidetoscana.it, www.feroniaguidetoscana.it

Esposizioni temporanee Museo di Storia Naturale dell’Università di Pisa:

Esposizione temporanea “Heroes: storie di eroi, di boschi e torrenti”, a cura di Francesco Paci e Simona Tedesco. Una collezione di 60 fotografie di grandi dimensioni che racconta le storie di piccoli esseri che popolano i boschi italiani di pianure, colline e montagne. Aperta fino al 13 ottobre 2024, Museo di Storia Naturale dell’Università di Pisa.

Esposizione temporanea “MICROmacro”, a cura di Gabriele Cananzi. La mostra esplora la biodiversità del fiume Serchio attraverso fotografie uniche di macroinvertebrati scattate al microscopio. Aperta fino al 13 ottobre 2024, Museo di Storia Naturale dell’Università di Pisa.

Esposizione temporanea “1984-2024: la Galleria dei cetacei del Museo di Storia Naturale dell’Università di Pisa”. La mostra ripercorre i primi 40 anni della collezione dei cetacei alla Certosa di Pisa: dal trasferimento degli esemplari da Pisa a Calci, passando per il primo allestimento inaugurato nel 1992 per arrivare a quello attuale con uno sguardo al futuro. Aperta fino al 20 settembre 2024, Museo di Storia Naturale dell’Università di Pisa.

