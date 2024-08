Scritto da admin• 2:29 pm• Pisa SC

PISA – Il Responsabile della CAN Serie A e B Gianluca Rocchi ha ufficializzato le designazioni arbitrali relative alla 4° giornata del Campionato Serie BKT. Per la gara Pisa-Reggiana, in programma sabato 31 agosto (ore 20.30) alla Cetilar Arena

Arbitro. Simone Galipo’ (Firenze)

1° Assistente. Damiano Margani (Latina)

2° Assistente. Pasquale Capaldo (Napoli)

4° Ufficiale. Marco Di Loreto (Terni)

Var. Marco Piccinini (Forlì)

Avar. Antonio Di Martino (Teramo)

Agosto 29, 2024