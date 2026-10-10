Rollo (VIC): “Sulla sicurezza servono fatti e non battute. Non faremo sconti a nessuno”

Written by Redazione• 12:07 pm• Cascina, Attualità, Politica

CASCINA – “Come avevo promesso, ho scelto di non parlare di politica per alcuni giorni, aspettando che si svolgessero i funerali della piccola Zoe, per rispetto. Ora torno a svolgere il mio ruolo di consigliere comunale, dalla parte dei cittadini e dei problemi concreti della città“. Così Dario Rollo, capogruppo di Valori e Impegno Civico – LED, interviene dopo quanto accaduto in Consiglio comunale il 6 ottobre scorso, durante la discussione sulla sicurezza davanti alla scuola media di San Frediano.

“Con la mia interrogazione ho chiesto quali interventi intendesse adottare l’Amministrazione per far rispettare il divieto di transito negli orari di ingresso e uscita degli studenti, dopo le segnalazioni dei genitori sui comportamenti indisciplinati degli automobilisti. Di fronte a risposte generiche e prive di impegni concreti, ho indicato possibili soluzioni pratiche: dall’installazione di varchi elettronici nell’area soggetta a divieto al posizionamento di transenne durante l’ingresso e l’uscita degli alunni. Non basta dire che si valuterà: bisogna individuare una soluzione e attuarla. La sicurezza degli studenti non può aspettare.” Rollo contesta anche il comportamento tenuto durante il confronto: “Il sindaco Betti ha rivolto al sottoscritto battute e considerazioni personali estranee all’interrogazione; il vicesindaco Masi ha aggiunto addirittura la battuta invitandomi a presentare domanda di concorso in Comune. Di fronte a una questione di sicurezza, i cittadini meritano risposte, non attacchi personali”. Dopo la sospensione dei lavori richiesta dai gruppi Lega, VIC-LED, Fdi, e il mancato arrivo delle scuse da parte del primo cittadino, tutte le forze di opposizione hanno lasciato l’aula. “Siamo un’opposizione seria, concreta e pragmatica: portiamo problemi, proponiamo soluzioni e pretendiamo risposte. Dove mancano interventi, continueremo a incalzare l’Amministrazione. Sulla sicurezza, soprattutto davanti alle scuole, non faremo sconti a nessuno. Siamo e resteremo al fianco dei cittadini e delle loro istanze“.

Last modified: Ottobre 10, 2026