Sciopero generale a Pisa, Potere al Popolo in piazza: “Contro guerra, riarmo e complicità”

Written by Redazione• 3:46 pm• Pisa, Politica

PISA – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa di Potere al Popolo! Pisa.

Anche Potere al Popolo ha partecipato alla giornata di mobilitazione che ha portato in piazza a Pisa centinaia di lavoratrici e lavoratori in occasione dello sciopero generale nazionale promosso dall’Unione Sindacale di Base (USB) contro guerra, riarmo e conflitti internazionali.

Nel corso della manifestazione il movimento ha ribadito la propria posizione sul conflitto in Medio Oriente, chiedendo la fine di ogni forma di collaborazione con Israele e denunciando l’intercettazione della Flottilla diretta a Gaza, definita «un atto gravissimo».

«Continuiamo a rivendicare la rottura di ogni complicità con Israele e a mobilitarci» si legge nella nota diffusa dal movimento, che ha rilanciato anche l’appuntamento del presidio previsto nel pomeriggio in Piazza Gaza, a Pisa.

L’iniziativa si inserisce inoltre nel percorso di avvicinamento alla manifestazione nazionale del 23 maggio a Roma, promossa contro il riarmo europeo e della NATO, contro la guerra e per rivendicare maggiori tutele economiche e sociali.

Al centro della mobilitazione, spiegano gli organizzatori, temi come la pace, il lavoro e il contrasto alle disuguaglianze, sintetizzati nello slogan: “Giù le armi, su i salari”.

Last modified: Maggio 18, 2026