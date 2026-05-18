L’Università di Pisa lancia il primo Nautical Day: imprese, recruiting e ricerca al centro

Written by Redazione• 3:33 pm• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo, TOP NEWS HOME PAGE

PISA – Una giornata interamente dedicata alla nautica per mettere in contatto università, imprese e giovani talenti. Giovedì 21 maggio il Centro Congressi Le Benedettine ospiterà il primo Nautical Day promosso dall’Università di Pisa, iniziativa dedicata a uno dei comparti strategici dell’economia toscana e nazionale.

L’evento, organizzato dal Career Service e dall’Unità Rapporti con le Imprese e Accelerazione d’Impresa dell’Ateneo, in collaborazione con Unione Industriale Pisana e Navigo, punta a rafforzare il dialogo tra formazione, ricerca e sistema produttivo, creando opportunità di incontro tra studenti, laureati, ricercatori e aziende del settore nautico.

La mattinata seguirà il format dei Career Day universitari: spazio alle presentazioni aziendali e ai colloqui conoscitivi con recruiter e responsabili HR. Tra le aziende partecipanti figurano realtà del comparto toscano e ligure come Gas and Heat, Overmarine Group, Seven Stars, Storm e Telco. Studenti e laureati dell’Ateneo potranno incontrare direttamente le imprese, conoscere le posizioni aperte e presentare il proprio curriculum.

Nel pomeriggio il focus si sposterà sul rapporto tra ricerca e industria con la sessione Research-to-Business Matchmaking, dedicata allo sviluppo di collaborazioni su temi chiave come innovazione, sostenibilità, digitalizzazione e trasferimento tecnologico. Ai tavoli di lavoro prenderanno parte anche aziende come MAC Design e Rossinavi.

Durante tutta la giornata saranno attivi punti informativi dedicati all’orientamento professionale, con servizi di consulenza del Career Service e la presenza di ARTI, l’Agenzia Regionale Toscana per l’Impiego.

«Questa prima giornata dedicata alla nautica rappresenta un traguardo significativo per il nostro Ateneo e per il territorio – ha spiegato la professoressa Chiara Galletti, delegata del Rettore per le Relazioni con le Imprese –. Vogliamo offrire agli studenti un’opportunità concreta per conoscere il settore e, allo stesso tempo, rafforzare le collaborazioni tra università e aziende sui temi della ricerca applicata e dell’innovazione».

Un debutto che punta a trasformarsi in un nuovo ponte tra formazione, lavoro e sviluppo tecnologico.

FOTO TRATTA DAL SITO UNIPI.IT

Last modified: Maggio 18, 2026