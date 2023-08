Sampdoria – Pisa 0-2 Bum Bum Pisa Matteo Tramoni e Arena danno uno storico successo al Pisa!

Scritto da admin• 7:51 pm• Pisa SC

GENOVA – Debutto con un successo (2-0) in campionato per il Pisa al Luigi Ferraris di Genova contro la Samp della seconda giornata del campionato di serie BKT. A decidere il match la rete nella prima frazione di Matteo Tramoni e nella ripresa lo splendido raddoppio di Alessandro Arena al suo debutto in serie B. Una vittoria carica di significato per i colori nerazzurri che consente ad Aquilani di poter lavorare in serenità nell’opera di completamento della squadra da qui alla fine del mercato e di pensare con ottimismo a martedì nella gara contro il Parma.

di Antonio Tognoli



Ferraris vestito a festa per il debutto interno dei blucerchiati. Oltre 20.000 spettatori all’interno dello stadio genovese. Quasi un migliaio i tifosi del Pisa arrivati a Marassi nel settore ospiti.

QUI PISA. Mister Aquilani sceglie Moreo come unica punta del 4-3-2-1. Valoti arrivato dal Monza parte dalla panchina, mentre Veloso e Marin giocano a protezione della difesa: Canestrelli e Leverbe sono i centrali, mentre come esterni confermati Hermannsson a destra e Beruatto a sinistra. Arena e D’Alessandro schierati sugli esterni con Tramoni poco più vicino a Moreo. Non sono partiti per Genova gli acciaccati Masucci, Caracciolo. Tourè, Gliozzi e Torregrossa.

QUI SAMP. Pirlo lancia Stojanovic sulla corsia di destra. Davanti a Stankovic ci sono Ferrari e Murru. Sull’out sinistro Pirlo da fiducia a Giordano. Centrocampo a tre con Askildsen, Yepes e Verre. Depaoli e LaGumina subito in gol a Terni sono affiancati a Pedrola nel trio d’attacco.

IL PRIMO TEMPO. Il Pisa scende in campo con la maglia gialla da trasferta, Sampdoria in blucerchiato. “Camminerò ad un passo da te” recita lo striscione esposto dai tifosi doriani che ringraziano Manfredi e Raddrizzani che hanno salvato la Samp dal fallimento dopo la retocessione in cadetteria. C’è un gran tifo al Ferraris. Un migliaio i tifosi nerazzurri arrivati nel settore ospiti dello stadio geneovese. Le due squadre fanno il loro ingresso in campo insieme ai bambini. C’è grande rivalità tra le due tifoserie. Primi minuti di studio tra le due squadre, il Pisa ben messo in campo rischia su una palla persa a centrocampo da Veloso, ma la difesa fa buona guardia. A sinistra c’è spazio per Arena che però non trova nessun compagno al limite dell’area. Il Pisa comunque c’è. Marin conquista un buon fallo sulla tre quarti doriana. La punizione però non ha alcun esito. All’11’ Depaoli lanciato in azione di rimessa, cade al limite dopo un contatto con Leverbe, l’arbitro lascia correre. Al minuto 13 il Pisa passa: Matteo Tramoni in agguato in avanti raccoglie un passaggio errato di Stankovic e lo batte con un preciso rasoterra che termina nell’angolino alla sua sinistra: 1-0 per il Pisa. Esultano i tifosi nerazzurri presenti a Marassi. La Samp cerca di reagire dopo il gol subito. Il Pisa si difende e spazza alcune situazioni ingarbugliate. Al 26′ Cool in break per le due panchine. Aquilani e Pirlo catechizzano le rispettive squadre. Alla ripresa delle ostilità alcuni interventi fallosi che l’arbitro decide di non sanzionare con il cartellino. Pisa comunque ben messo in campo. Matteo Tramoni fallisce uno stop interessante e sfuma una potenziale ripartenza per i nerazzurri che poteva essere pericolosa. Continuano le indecisioni nei rinvii invece per Stankovic che rischia ancora al minuto 33. Questa volta Ferrari ci mette una pezza. Poco dopo il numero 25 di Pirlo finisce nella lista dei cattivi per un fallo su Moreo. E’ il primo ammonito del match. I nerazzurri sono ben messi in campo e al 40′ vanno vicini al raddoppio su azione di rimessa: grande scambio sull’asse Moreo – Arena, l’ex Gubbio si gira e costringe Stankovic alla deviazione in corner. L’angolo però non ha esito, la difesa della Samp fa buona guardia. Sampdoria pericolosa su un recupero palla a centrocampo, Pedrola con il sinistro però alza sopra la traversa. Poco dopo ci prova Verre con tiro cross ma Nicolas è attento- Sono tre i minuti di recupero concessi da Camplone, prima della fine della prima frazione. Doria ancora pericolosa con la conclusione dal limite di Pedrola che esce ancora di pochissimo. Si va al riposo con il Pisa in vantaggio per 1-0.

IL SECONDO TEMPO. La ripresa inizia con i medesimi schieramenti della prima frazione. Dopo appena trenta secondi Arena si libera bene va giù ma l’arbitro lascia correre. Ritmo subito altissimo anche in questo inizio di ripresa nonostante il caldo. La Samp conquista un corner. Depaoli però mette alto. Il Pisa risponde con una ripartenza: sponda di Moreo per Arena che apre troppo il piattone e la palla per D’Alessandro è troppo lunga. Poco dopo è ancora Pisa e direttamente da fallo laterale la palla termina ad Arena, ma il suo sinistro termina abbondantemente a lato. E’ il momento del primo cambio per il Pisa: dentro Valoti per Moreo che gioca in un isolita posizione da falso nueve in avanti. La Samp però si fa pericolosa in contropiede e Canestrelli salva in out un insidioso traversone da destra dei blucerchiati. Al minuto 58′ arriva però il raddoppio del Pisa: scambio veloce fra Tramoni e Arena con l’ex giocatore del Gubbio cresciuto nel Catania, che si porta la palla sul mancino e la mette nel “sette” alla sinistra questa volta dell’incolpevole Stankovic: 2-0. Arena esulta al suo debutto in serie B. Pirlo dopo il raddoppio effettua un triplo cambio. Ed è proprio al 65′ che Nicolas si supera respingendo un tiro ravvicinato del nuovo entrato De Luca. La parata stratosferica del portiere ex Reggina mantiene il punteggio sul 2-0 per i nerazzurri. Pochi istanti dopo è ancora Samp con il colpo di testa di Borini che termina di un soffio a lato. Il cool in break frena l’assalto doriano. Mister Aquilani getta nella mischia al 72′ Calabresi e Lisandro Tramoni in luogo di Hermannsson e D’Alessandro. A provarci però è il Pisa: Valoti raccoglie al limite dell’area, ma il suo rasoterra finisce abbondantemente sul fondo. Ultimi dieci minuti di sofferenza. Nel Pisa si infortunano Beruatto e Matteo Tramoni. dentro Jureskin e Piccinini al minuto 80. Al minuto 82 contropiede nerazzurro che porta al tiro di sinistro Lisandro Tramoni, palla non lontano dall’incrocio che termina alto. Potenziale occasione per portarsi sul 3-0 per la squadra di Aquilani. Poco prima però Arena aveva aggiunto al gol nel suo debutto in B anche il cartellino giallo per un fallo generoso a centrocampo che il Sig. Camplone non gli ha perdonato. Si soffre nel finale. La Samp porta avanti tutti i suoi uomini alla ricerca disperata di due gol. Il Pisa stringe i denti e si difende. Sono dieci i minuti di recupero concessi da Camplone che espelle un componente della panchina della Sampdoria tra le proteste di Pirlo. Esultano e cantano i tifosi del Pisa nel settore ospiti. Nicolas si allunga all’indietro e devia in corner una deviazione aerea del suo compagno Canestrelli.

SAMPDORIA – PISA 0-2

SAMPDORIA (4-3-3): Stankovic; Stojanovic, Ferrari (61′ Ghilardi), Murru, Giordano (82′ Barreca); Askildsen (61′ Borini), Yepes (68′ Ricci), Verre; Depaoli, La Gumina (61′ De Luca), Pedrola. A disp. Ravaglia, Panada, Malagrida, Montevago, Vitale, Gonzalez, Paoletti. All. Andrea Pirlo.

PISA (4-2-3-1): Nicolas; Hermannsson (72′ Calabresi), Leverbe, Canestrelli, Beruatto (80′ Jureskin); Marin, Veloso; Arena, Tramoni M. (80′ Piccinini), D’Alessandro (72′ Tramoni L.); Moreo (54′ Valoti). A disp. Vukovic, Loria, Trdan, Nagy, Masucci, Seck, Barbieri. All. Alberto Aquilani

ARBITRO: Camplone della sezione di Pescara (Ass. Cipriani e Fantoni Siena). Quarto uomo Marotta di Sapri. VAR Abisso di Palermo. AVAR: Gariglio di Pinerolo

RETI: 13′ Tramoni M. (P), 58′ Arena (P)

NOTE: serata calda temperatrura intorno ai 27 gradi, terreno in perfette condizioni. Ammoniti: Ferrari (S), Nicolas (P), Arena (P), Calabresi (P). Angoli 5-2. Rec pt 3′, st 10’.

