Alberto Aquilani: “Felice di questo esordio vittorioso, ma preoccupato per alcuni infortuni “

Pisa SC

GENOVA – Grande entusiasmo nell’entourage nerazzurro dopo la vittoria di Genova contro la Samp. A tal proposito ecco il commento a fine gara del tecnico nerazzurro Alberto Aquilani, che però non nasconde la sua preoccupazione per alcuni infortuni.



di Maurizio Ficeli

“Sono sicuramente felice per questo esordio vittorioso. Poi non saprei cosa scegliere tra le reti di Matteo Tramoni e di Arena oppure le parate di Nicolas, che ci hanno permesso di portare a casa una vittoria importante”.

“Siamo stati capaci di fare la partita nel modo giusto, anche se ad un certo punto avremmo potuta gestire meglio la palla quindi dobbiamo migliorare su questo aspetto. Non ci voleva l’infortunio a Moreo, perché ora siamo contati e mi preoccupa anche Tramoni, perché ha avuto una distorsione al ginocchio che è gonfiato. Avere avuto così tanti infortuni, non so se è dipeso dalla preparazione o altro, certo che sono preoccupato”.

Ora comunque arriverà Mlakar in attacco e ci potrà senz’altro dare una grande mano. Riguardo al mercato è ancora aperto e vedremo cos’altro potrà succedere da qui alle fine. Sono comunque molto contento dei miei giocatori. Ora la testa va al Parma, una gara che sarà ancora più difficile“.

