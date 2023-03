Riccardo Taddei: “Soddisfatti per come è andata. La squadra ha fatto bene”

Scritto da Antonio Tognoli• 5:19 pm• Pisa SC



PISA – A fine gara scende in sala stampa Riccardo Taddei che sostituisce mister Luca D’Angelo partito per impegni familiari subito dopo il match.

“Siamo soddisfatti della partita è andata come volevamo che andasse. Benevento è una squadra forte con giocatori forti. Non volevamo da subito dare l’assalto al Benevento abbiamo giocato una partita guardinga. Moreo e Touré non dovrebbero avere infortuni gravi sono usciti per precauzione. A livello difensivo la squadra è stata molto solida e compatta. Esteves tecnica oltre la media ragazzo molto serio può giocare su entrambe le fasce ed essendo molto giovane può ancora migliorare. In questa sosta dobbiamo concentrarci su tanti aspetti anche quello mentale. Il Cosenza sarà un osso duro. La partita sarà difficile se non scenderemo in campo con la giusta mentalità. Moreo ha trovato il gol e come tutti gli attaccanti aveva bisogno di farlo gli darà autostima per le prossime gare. Siamo contenti per lui. Torregrossa e Tramoni sono entrati benissimo nell’ultima mezz’ora eravamo convinti avessero fatto grandi cose”.

Last modified: Marzo 18, 2023