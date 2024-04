Consiglieri Comunali di ‘La Città delle Persone’ promuovono il Progetto ‘Carta Zero’ di Sepi

Scritto da admin• 4:11 pm• Pisa, Politica

PISA – I consiglieri comunali de La città delle persone, Paolo Martinelli, Gianluca Gionfriddo ed Emilia Lacroce, hanno presentato un ordine del giorno, successivamente approvato dal Consiglio comunale, in cui è stato chiesto alla giunta di dare maggiore diffusione e visibilità al progetto ‘Carta zero’ di Sepi.

“Si tratta di un progetto – spiegano i consiglieri – che invita i cittadini e le imprese a trasformare la ricezione delle bollette e degli avvisi per posta ordinaria in ricezione tramite posta elettronica. L’adesione può avvenire con una procedura online o con un QR code presente sugli avvisi cartacei. Durante un’audizione in Commissione di controllo – proseguono Martinelli, Gionfriddo e Lacroce – l’amministratore delegato di Sepi ha spiegato che dal progetto potrebbe derivare un risparmio potenziale intorno a 1 milione di euro, ma che l’adesione è attualmente molto bassa, pari più o meno a 3.000 adesioni su circa 80.000 utenze. Ecco perché, con il nostro ordine del giorno, abbiamo voluto chiedere alla giunta di utilizzare i canali di comunicazione istituzionali, stampa, web e social, e di coinvolgere le associazioni di categoria per far conoscere di più questa possibilità e per sensibilizzare maggiormente i cittadini e le imprese verso un progetto positivo sul fronte della tutela dell’ambiente e del risparmio di risorse pubbliche“.

Last modified: Aprile 26, 2024