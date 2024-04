Celebrazione di Santa Caterina da Siena, Patrona della Nobile Parte di Mezzogiorno

Scritto da Leonardo Miraglia• 4:40 pm• Pisa, Eventi/Spettacolo, TOP NEWS HOME PAGE

PISA (venerdì 26 aprile 2024) — Caterina di Jacopo di Benincasa, non ancora santa ma già in odore di santità, giunse a Pisa nel 1375 su invito di Piero Gambacorti, allora Signore della città.

Ella fu ospitata nella dimora di Messer Gerardo Buonconti in Via Toselli (purtroppo distrutta nel 1943).

di Leonardo Miraglia

Durante la sua permanenza a Pisa, Caterina era solita pregare nella chiesetta di Santa Cristina che si trova nei pressi della casa dove abitava.

Lì, il 29 aprile del 1375, in un momento di estasi, ottenne le stimmate che la spinsero avanti una volta di più lungo il percorso che la portò ad essere santificata.

Un giorno, come ricorda Camillo Ranieri Borghi nel suo trattato sul Gioco del Ponte, mentre pregava in Santa Cristina, come faceva solitamente, udì un forte clangore provenire dall’esterno e incuriosita della cosa chiese informazioni in merito.

Le venne detto che i rumori che aveva sentito erano dovuti ai preparativi del Gioco del Ponte e alla sua domanda di cosa fosse questa manifestazione le fu risposto che era un gioco che simulava una battaglia per la presa del Ponte Vecchio (quello che poi è divenuto Ponte di Mezzo) e le venne spiegato che, per quanto fosse una finta battaglia, a volte qualche partecipante si faceva realmente male, per questo lei pregò che non succedesse mai più.

Da questo episodio della vita di Santa Caterina da Siena proviene il fatto che ella venne assurta a Patrona del Gioco ed in particolare a Patrona della Nobile Parte di Mezzogiorno, dato che lei dimorava e pregava nel quartiere di Kinzica, a sud dell’Arno.

Il 29 aprile prossimo venturo dalle 18:00, Santa Caterina da Siena sarà celebrata nella chiesa di Santa Cristina, l’evento è organizzato dalla Parte di Mezzogiorno per festeggiare la propria Patrona; contestualmente, verranno benedette le bandiere delle sei Magistrature della Parte di Mezzogiorno.

Particolare curioso: il 29 aprile è anche il giorno in cui viene celebrato San Torpete, Patrono della Parte di Tramontana.

