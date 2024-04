Alberto Aquilani: “Abbiamo fatto una grande gara, meritavamo di vincere”

Scritto da Antonio Tognoli• 11:07 pm• Pisa SC

PISA – Il tecnico nerazzurro Alberto Aquilani analizza il pareggio contro il Catanzaro nel dopo gara.

di Antonio Tognoli

”Abbiamo fatto una grande partita sotto molti punti di vista ma questo è il calcio e la serie B ma la squadra ha avuto un grandissimo cuore contro una squadra importante. La partita l’abbiamo preparata per tenere palla e giocarla in maniera aggressiva. Stasera se parliamo di risultato il bicchiere lo vedi strapieno perché stasera meritavamo la vittoria. I cambi li ho fatti tutti per scelta tecnica ma anche fisica a quel punto. Marin è uscito ma è da valutare nelle prossime ore. E’ un giocatore importante che ti dà sempre l’anima ed è cresciuto veramente tanto. Oggi però c’è stata la squadra in campo e bene. Beruatto stasera ha fatto una partita seria e ha fatto bene gli ho fatto i complimenti perché è migliorato molto”.

