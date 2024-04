Marius Marin: “Siamo sulla strada giusta, fatta una grande partita. Dovevo riscattare la gara di andata”

Scritto da Antonio Tognoli• 11:22 pm• Pisa SC

PISA – Nel dopo gara di Pisa – Catanzaro si presenta a commentare il match Marius Marin colui che ha trovato il pareggio al minuto 81 con un destro da fuori area deviato da Pompetti.

di Antonio Tognoli

”In questa seconda parte di campionato abbiamo cambiato mentalità, modo di giocare ci serviva un po’ di tempo per digerire questo cambio. Penso che adesso siamo a buon punto del percorso. Devo ringraziare mister D’Angelo perché in questi anni mi ha dato fiducia così come mister Aquilani che mi ha insegnato cose che non sapevo. Oggi abbiamo giocato una bella partita sono contento per il gol perché dovevo riscattare l’autogol della gara di andata”.

Last modified: Aprile 26, 2024