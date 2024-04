Stefano Moreo: “Se giochiamo così siamo consapevoli di poter far male a tutti”

Scritto da Antonio Tognoli• 11:14 pm• Pisa SC

PISA – Al termine della partita Stefano Moreo commenta il pareggio interno contro il Catanzaro. Sono tre i gol realizzati da Moreo dopo quelli con Brescia e Ternana è arrivato quello con il Catanzaro.



di Antonio Tognoli



”Oggi è uscito uno spirito di squadra incredibile, nonostante il gol a freddo siamo rimasti in partita abbiamo recuperato due gol e abbiamo rischiato di vincerla. La squadra c’è e quando viene chiamata in causa da sempre il massimo Siamo consapevoli che se siamo questi possiamo far male a tutti”.

Last modified: Aprile 26, 2024