Riunione del Comitato delle Repubbliche Marinare: organizzazione dell’evento e investimenti per le Regate

PISA – Si è svolta a Palazzo Gambacorti la prima riunione del rinnovato Comitato cittadino delle Repubbliche Marinare. All’ordine del giorno c’erano l’organizzazione della 69esima edizione dell’evento e l’avvio della programmazione delle attività per il mandato 2023-2028.

L’assessore alle tradizioni storiche e all’identità di Pisa ha fornito un aggiornamento sull’organizzazione dell’edizione del 2024 e sulle questioni emerse riguardo alla data dell’evento durante il Comitato generale. Attualmente, l’evento è programmato per il 14 settembre a Genova, ma Venezia ha sollevato delle perplessità riguardo a questa data, poiché coincide con la Regata di Burano.

L’assessore allo sviluppo sportivo delle regate ha discusso degli aspetti tecnico-sportivi dell’evento, presentando le principali novità di quest’anno. Per la prima volta, gli atleti potranno utilizzare tre galeoni, di cui uno da gara e due da allenamento. La squadra si sta già allenando sul Canale dei Navicelli dal mese di gennaio.

Il dirigente responsabile delle tradizioni storiche ha illustrato gli investimenti effettuati dall’amministrazione. Sono stati restaurati tutti i galeoni del Palio di San Ranieri e le imbarcazioni di supporto. Complessivamente, sono stati investiti 90.000 euro tra il nuovo galeone e le imbarcazioni del Palio, dimostrando l’impegno dell’Amministrazione comunale verso gli eventi tradizionali e lo sport remiero.

Sono stati effettuati interventi per recuperare un terzo galeone per gli allenamenti, rendendolo disponibile stabilmente all’equipaggio femminile. Sono state anche rinnovate le pedaliere del galeone da gara e riparate le polene danneggiate.

Per quanto riguarda le barche del Palio di San Ranieri, sono state eseguite riparazioni significative sugli scafi, sostituendo portelli, sigillando il piatto di chiglia in acciaio e riparando le guide delle pedaliere. Saranno montate schermiere standard su tutte le barche per uniformarne le condizioni.

Infine, è stato pianificato il lavoro futuro del Comitato cittadino delle Repubbliche Marinare, concentrandosi sulla valorizzazione degli aspetti culturali e storici dell’evento. Si è discusso anche della necessità di collaborare con altre città per creare eventi collaterali che possano arricchire l’evento dal punto di vista culturale.

Last modified: Aprile 26, 2024