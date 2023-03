Matteo Tramoni: “Contento di aver segnato, il secondo gol ci ha dato tranquillità”

Scritto da Antonio Tognoli• 4:48 pm• Pisa SC

PISA – Matteo Tramoni, subentrato in corso d’opera, contro il Benevento è tornato al gol sfruttando un grande assist di Torregrossa che ha consentito al Pisa di gestire la vittoria nell’ultimo quarto d’ora.

“Sono molto contento perché nelle ultime partite non avevo fatto bene. Il secondo gol ci ha dato un po’ di tranquillità in più e ci ha consentito di giocare in scioltezza l’ultimo quarto d’ora”.

“Siamo entrati in campo con il giusto spirito dall’inizio. Con Torregrossa mi trovo molto bene, dobbiamo continuare così”.

