Presunte scritte eversive alla scuola Collodi, Palmieri (Segretario Provinciale di Futuro Nazionale): “Dal PD un clamoroso abbaglio”

PISA – Sulla vicenda delle presunte scritte e dei simboli estremisti apparsi al cantiere della scuola Collodi di Pisa interviene il Segretario Provinciale di Futuro Nazionale, Mario Palmieri, commentando l’allarme lanciato sui social da Bruni, Zambito e Mazzeo.
“Esprimo la mia più sincera solidarietà politica al consigliere Enrico Bruni, al vicepresidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo e alla senatrice Ylenia Zambito per questo clamoroso scivolone.» dichiara Mario Palmieri. «Sottrarre tempo prezioso alle ferie e alla tranquilla domenica estiva, dopo un periodo di intenso lavoro al servizio della comunità, per lanciare allarmi social contro presunti rigurgiti eversivi è uno sforzo quasi commovente. Peccato che quei simboli e quelle scritte non fossero altro che indicazioni operative di cantiere per il cappotto termico. Rimuovere i post a tutta velocità non cancella lo strabismo ideologico della sinistra: d’ora in poi converrà consegnare agli operai un “vocabolario DEM”, così da scongiurare una nuova minaccia all’ordine democratico.»
”La vicenda assume contorni ancora più grotteschi», incalza Palmieri. “Scelto per infliggere il “cappotto politico” al centrodestra alle prossime comunali, Mazzeo si ritrova ora a dover gestire il più prosaico cappotto termico della scuola Collodi. Godiamoci quel che resta dell’estate: quel pericolo agitato a gran voce è estinto ormai da ottant’anni, ma c’è chi continua a usarlo come pretesto propagandistico, collezionando gaffe inenarrabili“.Last modified: Agosto 17, 2026