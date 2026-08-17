Presunte scritte eversive alla scuola Collodi, Palmieri (Segretario Provinciale di Futuro Nazionale): “Dal PD un clamoroso abbaglio”

Written by Redazione• 9:57 am• Pisa, Politica

PISA – Sulla vicenda delle presunte scritte e dei simboli estremisti apparsi al cantiere della scuola Collodi di Pisa interviene il Segretario Provinciale di Futuro Nazionale, Mario Palmieri, commentando l’allarme lanciato sui social da Bruni, Zambito e Mazzeo.

“Esprimo la mia più sincera solidarietà politica al consigliere Enrico Bruni, al vicepresidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo e alla senatrice Ylenia Zambito per questo clamoroso scivolone.» dichiara Mario Palmieri. «Sottrarre tempo prezioso alle ferie e alla tranquilla domenica estiva, dopo un periodo di intenso lavoro al servizio della comunità, per lanciare allarmi social contro presunti rigurgiti eversivi è uno sforzo quasi commovente. Peccato che quei simboli e quelle scritte non fossero altro che indicazioni operative di cantiere per il cappotto termico. Rimuovere i post a tutta velocità non cancella lo strabismo ideologico della sinistra: d’ora in poi converrà consegnare agli operai un “vocabolario DEM”, così da scongiurare una nuova minaccia all’ordine democratico.»

​”La vicenda assume contorni ancora più grotteschi», incalza Palmieri. “Scelto per infliggere il “cappotto politico” al centrodestra alle prossime comunali, Mazzeo si ritrova ora a dover gestire il più prosaico cappotto termico della scuola Collodi. Godiamoci quel che resta dell’estate: quel pericolo agitato a gran voce è estinto ormai da ottant’anni, ma c’è chi continua a usarlo come pretesto propagandistico, collezionando gaffe inenarrabili“.

Last modified: Agosto 17, 2026