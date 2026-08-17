Eliopoli Summer ospita Giani, i Sindaci Salvetti e Betti ed il presidente del Parco Lorenzo Bani

CALAMBRONE – Nel salotto di Massimo Marini mercoledì 19 agosto alle ore 22 arriva il Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani che insieme al sindaco di Livorno Luca Salvetti e al sindaco di Cascina Michelangelo Betti dialogheranno sulle questioni più importanti dell’area a cominciare dalle infrastrutture, la Darsena Europa e i temi della sanità che interessano moltissimo i cittadini di questa parte della Toscana.
Altro ospite di eccezione il Presidente del Parco di San Rossore Massaciuccoli Lorenzo Bani appena rinnovato nella sua carica con il quale poter ampliare queste tematiche e volgere lo sguardo in avanti a cosa ci riserva il futuro, in particolare di questa area immensa intorno a Calambrone e al Litorale pisano.
Quindi proseguono gli incontri di attualità che Eliopoli propone tutti gli anni dando sempre voce a tutte le idee e soprattutto ai rappresentanti delle Istituzioni.Last modified: Agosto 17, 2026