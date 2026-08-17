Pisa – Empoli, al via la stagione ufficiale per i nerazzurri di mister Bianco. Le probabili formazioni

Written by Redazione• 8:46 am• Pisa SC

PISA – E’ ormai tutto pronto per Pisa – Empoli e per la prima gara ufficiale della stagione nerazzurra che dà il via all’era di Paolo Bianco dopo la retrocessione in serie B dello scorso campionato.

di Antonio Tognoli

Il tutto coincide con un derby contro l’Empoli a cui potrebbe aggiungersene un altro di valore significativo e che le due squadre cercheranno di regalarsi nella sfida di questo pomeriggio: la sfida alla Fiorentina nel turno successivo. I viola hanno sconfitto per 4-1 il Benevento l’altra sera.

Tornando invece alla stretta attualità Bianco per la sua prima stagionale potrebbe schierare un Pisa più spregiudicato con Semper in porta. Caracciolo e Canestrelli al centro della difesa con Zanon e Leris esterni laterali. Loyola, Leone e Vural saranno i tre di centrocampo. In attacco ballottaggio Moreo-Meister con Rao e Marras favoriti per un posto da titolare. Classico 3-5-2 per l’Empoli di Pagliuca con molti giovani in campo. Davanti a Seghetti ci saranno Indragoli, Curto e Tosto. Nel centrocampo a cinque spazio ad Egan e Saporiti sulle fasce con Ceesay, Yepes e Magnino in mezzo. Davanti la coppia Distefano – Monaco.

La gara sarà arbitrata da Andrea Zanotti della sezione di Rimini Ass. Marco Ceccon (Lovere), Marco Ceolin (Treviso) 4° Ufficiale. Luca Pairetto (Nichelino). Var. Antonio Giua (Olbia) Avar. Francesco Cosso (Reggio Calabria).

Last modified: Agosto 17, 2026