Poste Italiane a Pomarance per l’annullo filatelico dedicato a Cristoforo Roncalli, detto il Pomarancio

Written by Redazione• 3:12 pm• Pomarance, Attualità, Cultura, Eventi/Spettacolo

POMARANCE – In occasione del IV centenario della morte di Cristoforo Roncalli, noto come il Pomarancio, il Comitato “IV Centenario Roncalli – Il Pomarancio” promuove un’iniziativa speciale rivolta ad appassionati e cittadini.

Nella giornata del 16 aprile 2026, a Pomarance, sarà infatti presente Poste Italiane per un annullo filatelico dedicato. L’appuntamento è fissato dalle ore 10:00 alle 16:00 in viale Cercignani n. 7, nei pressi della rotonda di Pomarance. Per l’occasione, il Comitato distribuirà gratuitamente quattro tipologie di cartoline a tema, originali, stampate per l’occasione, che potranno essere annullate direttamente sul posto dagli operatori di Poste Italiane.

Per l’occasione sono state realizzate quattro diverse cartoline celebrative che verranno distribuite gratuitamente alla popolazione come ricordo dell’importante ricorrenza e potranno essere utilizzate per apporvi l’annullo direttamente sul posto dagli impiegati di Poste Italiane. Le cartoline celebrative riproducono alcune opere significative dell’artista, tra cui l’“Annunciazione” (sec. XVI), conservata a Pomarance nella Chiesa di San Giovanni Battista, e la “Madonna dello Scapolare” (sec. XVI), custodita nella chiesa parrocchiale di San Dalmazio di Pomarance. Completa la serie un ritratto del pittore, nato a Pomarance nel 1552 e morto a Roma nel 1626.



L’annullo resterà inoltre disponibile per i due mesi successivi presso l’ufficio postale di Cascina, consentendo così di apporlo anche in un secondo momento, ad esempio sulle copie numerate della monografia dedicata al Roncalli che verranno distribuite dal Comitato. Gli impiegati di Poste Italiane metteranno a disposizione tre diverse tipologie di francobolli raffiguranti alcuni simboli del territorio: la Cattedrale di Volterra, il Teatro Romano di Volterra e la Torre di Pisa. Il costo dei francobolli, necessario per ottenere l’annullo, varierà tra 1,30 e 1,35 euro, mentre le cartoline saranno distribuite gratuitamente dai membri del Comitato.

A questo proposito, Milo Gamberucci esprime una nota di rammarico: sebbene i soggetti dei francobolli rappresentino importanti monumenti locali, non risultano pienamente attinenti alla figura del Pomarancio. Infatti, nonostante la richiesta ufficiale per l’emissione di un francobollo commemorativo dedicato al IV centenario, presentata al ministero competente già nel luglio 2025, questo non è stato ancora realizzato.

L’iniziativa si inserisce nel più ampio programma di valorizzazione promosso dal Comitato, che continua il proprio impegno nel segno del motto: “Parlare del Pomarancio per parlare di Pomarance”.

Last modified: Aprile 4, 2026