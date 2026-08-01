Rivoluzione nerazzurra: tutti i nuovi acquisti del Pisa ai raggi X

Written by Redazione• 8:42 am• Pisa SC

di Sandro Cacciamano



GIUSEPPE LEONE

Ruolo: Centrocampista centrale

Data di nascita: 2001

Piede: Destro

Provenienza: Juve Stabia

Caratteristiche: Centrocampista moderno, dinamico e di grande corsa. È un giocatore che abbina quantità e qualità, capace di recuperare palloni e accompagnare l’azione offensiva. Ha una buona visione di gioco, sa

inserirsi negli spazi ed è dotato di un tiro preciso dalla media distanza.



Punti di forza: Inserimenti senza palla, Recupero del possesso, Intensità nei 90 minuti, Personalità

Dove può giocare: Mediano in un centrocampo a due, Mezzala in un 4-3-3, Interno in un 3-5-2

Il giudizio. È destinato a diventare uno dei punti fermi del nuovo centrocampo di Paolo Bianco. Un acquisto importante sia per il presente che per il futuro.

TOMMASO MARRAS

Ruolo: Esterno offensivo

Data di nascita: 2004

Piede: Destro

Provenienza: Mantova

Caratteristiche: Esterno rapido, tecnico e molto abile nell’uno contro uno. Ama partire largo per poi accentrarsi e

cercare la conclusione oppure l’assist per i compagni.

Punti di forza: Dribbling, Accelerazione, Cross, Imprevedibilità

Dove può giocare: Ala destra, Ala sinistra, Seconda punta

Il giudizio: Può diventare una delle sorprese del campionato grazie alla sua capacità di saltare l’uomo e creare superiorità numerica.

EMANUELE RAO

Ruolo: Ala sinistra – Ala destra – Seconda punta

Data di nascita: 2006

Piede: Sinistro

Provenienza: Napoli

Caratteristiche: Giocatore molto rapido e dotato di ottima tecnica individuale. Ama partire dalla fascia sinistra per rientrare sul piede preferito, ma può essere impiegato anche a destra.

Punti di forza: Velocità, Uno contro uno, Attacco della profondità, Conclusione dalla distanza

Dove può giocare: Ala sinistra, Ala destra, Seconda punta

Il giudizio: Uno dei giovani più interessanti arrivati a Pisa. Bianco punta molto sulla sua crescita e sulla sua

capacità di spaccare le partite.



ICHEM FERRAH

Ruolo: Trequartista – Ala destra – Ala sinistra

Data di nascita: 2006

Piede: Destro

Provenienza: Lille

Caratteristiche: Calciatore offensivo di grande talento, dotato di tecnica sopra la media e ottima visione di gioco. Predilige giocare tra le linee, dove può inventare l’ultimo passaggio o cercare la conclusione

personale.

Punti di forza: Fantasia, Dribbling, Assist, Ultimo passaggio, Cambi di ritmo

Dove può giocare: Trequartista, Ala destra, Ala sinistra

Il giudizio. È uno degli investimenti più interessanti del mercato nerazzurro. Giovane, di prospettiva e con

margini di crescita importanti. Se si adatterà rapidamente al calcio italiano, potrà diventare un

valore aggiunto per il Pisa.



SIMONE ZANON

Ruolo: Terzino destro

Data di nascita: 2001

Piede: Destro

Provenienza: Carrarese

Caratteristiche: Laterale moderno con spiccate doti offensive. Spinge con continuità sulla fascia, possiede un buon cross ed è molto affidabile anche nella fase difensiva.

Punti di forza: Corsa, Cross, Resistenza, Marcatura, Inserimenti

Dove può giocare: Terzino destro in una difesa a quattro, Esterno a tutta fascia in un 3-5-2, Quinto di centrocampo.

Il giudizio: Con il suo arrivo il Pisa aggiunge qualità ed esperienza sulla corsia destra. È un giocatore già pronto

per la Serie B e può diventare uno dei migliori interpreti del ruolo nella categoria.

Fonte Foto Pisa Sc e Carrarese Calcio 1908

Last modified: Agosto 1, 2026