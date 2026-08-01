Rivoluzione nerazzurra: tutti i nuovi acquisti del Pisa ai raggi X

di Sandro Cacciamano
GIUSEPPE LEONE
Ruolo: Centrocampista centrale
Data di nascita: 2001
Piede: Destro
Provenienza: Juve Stabia
Caratteristiche: Centrocampista moderno, dinamico e di grande corsa. È un giocatore che abbina quantità e qualità, capace di recuperare palloni e accompagnare l’azione offensiva. Ha una buona visione di gioco, sa
inserirsi negli spazi ed è dotato di un tiro preciso dalla media distanza.
Punti di forza: Inserimenti senza palla, Recupero del possesso, Intensità nei 90 minuti, Personalità
Dove può giocare: Mediano in un centrocampo a due, Mezzala in un 4-3-3, Interno in un 3-5-2
Il giudizio. È destinato a diventare uno dei punti fermi del nuovo centrocampo di Paolo Bianco. Un acquisto importante sia per il presente che per il futuro.
TOMMASO MARRAS
Ruolo: Esterno offensivo
Data di nascita: 2004
Piede: Destro
Provenienza: Mantova
Caratteristiche: Esterno rapido, tecnico e molto abile nell’uno contro uno. Ama partire largo per poi accentrarsi e
cercare la conclusione oppure l’assist per i compagni.
Punti di forza: Dribbling, Accelerazione, Cross, Imprevedibilità
Dove può giocare: Ala destra, Ala sinistra, Seconda punta
Il giudizio: Può diventare una delle sorprese del campionato grazie alla sua capacità di saltare l’uomo e creare superiorità numerica.
EMANUELE RAO
Ruolo: Ala sinistra – Ala destra – Seconda punta
Data di nascita: 2006
Piede: Sinistro
Provenienza: Napoli
Caratteristiche: Giocatore molto rapido e dotato di ottima tecnica individuale. Ama partire dalla fascia sinistra per rientrare sul piede preferito, ma può essere impiegato anche a destra.
Punti di forza: Velocità, Uno contro uno, Attacco della profondità, Conclusione dalla distanza
Dove può giocare: Ala sinistra, Ala destra, Seconda punta
Il giudizio: Uno dei giovani più interessanti arrivati a Pisa. Bianco punta molto sulla sua crescita e sulla sua
capacità di spaccare le partite.
ICHEM FERRAH
Ruolo: Trequartista – Ala destra – Ala sinistra
Data di nascita: 2006
Piede: Destro
Provenienza: Lille
Caratteristiche: Calciatore offensivo di grande talento, dotato di tecnica sopra la media e ottima visione di gioco. Predilige giocare tra le linee, dove può inventare l’ultimo passaggio o cercare la conclusione
personale.
Punti di forza: Fantasia, Dribbling, Assist, Ultimo passaggio, Cambi di ritmo
Dove può giocare: Trequartista, Ala destra, Ala sinistra
Il giudizio. È uno degli investimenti più interessanti del mercato nerazzurro. Giovane, di prospettiva e con
margini di crescita importanti. Se si adatterà rapidamente al calcio italiano, potrà diventare un
valore aggiunto per il Pisa.
SIMONE ZANON
Ruolo: Terzino destro
Data di nascita: 2001
Piede: Destro
Provenienza: Carrarese
Caratteristiche: Laterale moderno con spiccate doti offensive. Spinge con continuità sulla fascia, possiede un buon cross ed è molto affidabile anche nella fase difensiva.
Punti di forza: Corsa, Cross, Resistenza, Marcatura, Inserimenti
Dove può giocare: Terzino destro in una difesa a quattro, Esterno a tutta fascia in un 3-5-2, Quinto di centrocampo.
Il giudizio: Con il suo arrivo il Pisa aggiunge qualità ed esperienza sulla corsia destra. È un giocatore già pronto
per la Serie B e può diventare uno dei migliori interpreti del ruolo nella categoria.
Fonte Foto Pisa Sc e Carrarese Calcio 1908Last modified: Agosto 1, 2026