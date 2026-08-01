Parterre San Giuliano Terme. Mazzarri: “Il Comune annunciava l’avvio dei lavori a giugno 2026. Ad agosto il cantiere del terzo lotto è ancora fermo”

Written by Redazione• 7:42 am• San Giuliano Terme, Attualità, Politica



SAN GIULIANO TERME – “Il Comune, sia nella risposta alla nostra interrogazione sia attraverso gli organi di informazione, aveva assicurato che non esistevano ritardi e che il cronoprogramma del Parterre stava procedendo regolarmente. Nelle comunicazioni ufficiali era stato ricordato che il secondo lotto era stato inaugurato nel giugno 2025 e che la gara per il terzo lotto si sarebbe conclusa entro maggio 2026, con l’avvio dei lavori previsto nel mese di giugno”. Lo dichiara la consigliera comunale civica Elisabetta Mazzarri.

“Oggi, ad agosto 2026, basta recarsi al Parterre per constatare la realtà: il cantiere del terzo lotto non è stato avviato. Nessuna attività visibile, nessun allestimento, nessun segnale dell’inizio dei lavori. Non è una valutazione politica, ma un dato oggettivo che chiunque può verificare” La consigliera prosegue: “Non contesto le intenzioni dell’Amministrazione, ma la distanza tra quanto annunciato e quanto effettivamente realizzato. Se viene indicata pubblicamente una data precisa per l’avvio dei lavori, è doveroso spiegare ai cittadini perché quella scadenza non è stata rispettata. Diversamente, si rischia di compromettere il rapporto di fiducia con la comunità“. Per questo Mazzarri chiede all’Amministrazione di chiarire: perché il cronoprogramma annunciato non è stato rispettato; quali siano le ragioni del mancato avvio del cantiere; quali siano le nuove tempistiche previste; quando i cittadini potranno finalmente vedere il terzo lotto realmente in fase di realizzazione. “La trasparenza non consiste nell’annunciare delle date, ma nel rispettarle oppure, se ciò non è possibile, nello spiegare con chiarezza le ragioni dei ritardi. Oggi i fatti parlano da soli: il terzo lotto del Parterre, annunciato per giugno, ad agosto non è ancora partito“.

Last modified: Luglio 31, 2026