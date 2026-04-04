Rifiuti in Toscana. Rollo (VIC): “Prima i numeri poi le scelte. Basta decisioni basate su slogan e interessi di parte”

Written by Redazione• 3:17 pm• Cascina, Attualità, Pisa, Politica, Politica

CASCINA – “Leggo da alcuni giorni interventi sul sistema rifiuti da parte di vari esponenti: alcuni propongono soluzioni basate su ideologie, altri si limitano a slogan privi di contenuto. Credo sia necessario cambiare approccio”. Così il candidato sindaco di “Libertà è Democrazia” e “Valori e Impegno Civico” nel Comune di Cascina, Dario Rollo, interviene nel dibattito sulla riorganizzazione del sistema dei rifiuti e sul futuro di Retiambiente.

Rollo richiama la necessità di un’analisi rigorosa e basata sui dati: “Giustificare la fusione delle società operative locali con presunte economie di scala è, ad oggi, un’affermazione non supportata dai numeri. Nonostante la centralizzazione di alcune funzioni, i costi sono aumentati negli anni e molti degli investimenti previsti non sono stati realizzati nei tempi annunciati”.

Il nodo centrale, secondo Rollo, resta la sostenibilità economica del sistema: “Ogni progetto impiantistico deve essere valutato su basi oggettive: costi di investimento, costi operativi, indebitamento e ritorni concreti per i cittadini. Oggi, invece, nel vigente piano industriale di Retiambiente, emergono stime che indicano costi operativi dei futuri impianti superiori rispetto a quelli attuali, con il rischio concreto di ulteriori aumenti della TARI”.

Il candidato evidenzia inoltre criticità sul fronte della governance: “Si stanno proponendo operazioni societarie e nuovi impianti senza una piena chiarezza su chi controlla, chi decide e chi beneficia realmente degli investimenti. In alcuni casi, il rischio è quello di favorire vantaggi concentrati su pochi territori a discapito dell’intero ambito”.

Rollo richiama anche le responsabilità politiche e istituzionali: “Una parte del centrosinistra continua a non assumersi responsabilità chiare sulle scelte strategiche, mentre la Regione Toscana non ha ancora definito un indirizzo preciso sul piano impiantistico. Questo vuoto decisionale ha conseguenze dirette sui costi e sull’efficienza del sistema”.

Posizione netta anche rispetto agli approcci ideologici: “Il modello ‘no waste’ o rifiuti zero, se non accompagnato da una reale sostenibilità economica e da un piano industriale credibile, rischia di restare una visione astratta. Le scelte devono essere concrete, misurabili e verificabili”.

Rollo precisa infine la propria posizione sugli impianti: “Non sono contrario agli impianti, nemmeno a quelli di combustione di nuova generazione. Ma ogni investimento deve garantire sicurezza, sostenibilità economica e un beneficio reale per i cittadini, in termini di riduzione dei costi e miglioramento del servizio”. “Prima di parlare di fusioni o riorganizzazioni societarie – conclude Rollo – è necessario definire con chiarezza quali impianti realizzare, con quali risorse e con quali effetti economici. Solo partendo dai numeri si può costruire un sistema davvero efficiente e sostenibile”.

Last modified: Aprile 4, 2026