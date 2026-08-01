Horizonte: il 1° agosto il Bagno degli Americani di Tirrenia si accende con Federico Grazzini

Written by Redazione• 7:19 am• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo, Tirrenia

TIRRENIA – Sabato 1 agosto 2026 torna Horizonte – On The Beach, l’appuntamento estivo che trasforma il Bagno degli Americani di Tirrenia in una delle location più suggestive della costa toscana.

L’evento, a ingresso gratuito, prenderà il via alle 20:00 con l’Aperitif Time, il momento perfetto per godersi il tramonto sul mare tra musica, drink e atmosfera estiva.

Dalle 22:30 spazio alla Beach Party, con una line-up di grande livello che vedrà protagonista come Special Guest Federico Grazzini, affiancato da FabiRag e Nologo, per una notte all’insegna della migliore musica elettronica.

L’appuntamento è al Bagno degli Americani, in Viale del Tirreno 8, Tirrenia (Pisa), una cornice unica dove il mare farà da sfondo a una serata di energia, divertimento e buona musica.

Last modified: Luglio 31, 2026