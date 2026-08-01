Written by Agosto 1, 2026 7:19 am Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo, Tirrenia

Horizonte: il 1° agosto il Bagno degli Americani di Tirrenia si accende con Federico Grazzini

HomePisa, Cultura, Eventi/Spettacolo, TirreniaHorizonte: il 1° agosto il Bagno degli Americani di Tirrenia si accende con Federico Grazzini

TIRRENIA – Sabato 1 agosto 2026 torna Horizonte – On The Beach, l’appuntamento estivo che trasforma il Bagno degli Americani di Tirrenia in una delle location più suggestive della costa toscana.

L’evento, a ingresso gratuito, prenderà il via alle 20:00 con l’Aperitif Time, il momento perfetto per godersi il tramonto sul mare tra musica, drink e atmosfera estiva.

Dalle 22:30 spazio alla Beach Party, con una line-up di grande livello che vedrà protagonista come Special Guest Federico Grazzini, affiancato da FabiRag e Nologo, per una notte all’insegna della migliore musica elettronica.

L’appuntamento è al Bagno degli Americani, in Viale del Tirreno 8, Tirrenia (Pisa), una cornice unica dove il mare farà da sfondo a una serata di energia, divertimento e buona musica.

Last modified: Luglio 31, 2026
Previous Story
Pisa, incendio in un distributore GPL sulla Via Aurelia Sud: camper in fiamme, un uomo ustionato
Next Story
Meini (Lega): “Sui rifiuti servono politiche chiare e meno tasse per i cittadini”

Comments are closed.

Close
Seleziona una categoria
Articoli più visti