Approvato all’unanimità dal Consiglio provinciale il documento per il contrasto al disagio giovanile, al bullismo e per il potenziamento della sicurezza negli istituti scolastici, con particolare riferimento al Villaggio Scolastico di Pontedera

Written by Redazione• 7:25 am• Pisa, Attualità, Attualità, Pontedera

PISA/PONTEDERA– “Il Consiglio provinciale di Pisa, nella seduta di giovedì 30 luglio, ha approvato all’unanimità un documento che impegna il Presidente ad attivare una serie coordinata di azioni per il contrasto al disagio giovanile, al bullismo e al cyberbullismo, e per il rafforzamento della sicurezza negli istituti scolastici della provincia, con particolare attenzione al Villaggio Scolastico di Pontedera, più volte al centro della cronaca locale per episodi legati a disagio giovanile che sfociano in dinamiche di violenza e aggressività“, spiega il Presidente Massimiliano Angori.

“La scelta di portare adesso questo documento presso l’organo provinciale nasce anche dalla recente approvazione da parte del Consiglio dei Ministri, in data 23 luglio, di un disegno di legge che modifica l’articolo 98 del codice penale, introducendo la presunzione di capacità di intendere e di volere dai 14 ai 18 anni“, aggiunge il Presidente.

“Il documento nasce dalla consapevolezza che il disagio giovanile sia un fenomeno diffuso, legato a fattori quali l’incertezza verso il futuro, la pressione scolastica e l’uso intensivo delle tecnologie, che può sfociare in isolamento, calo della motivazione e comportamenti a rischio. Il bullismo e il cyberbullismo ne rappresentano le manifestazioni più evidenti, con gravi conseguenze psicologiche per le vittime“, commenta la Consigliera alle Pari Opportunità Maria Antonietta Scognamiglio.

Nello specifico, il documento approvato contiene queste azioni concrete che saranno a carico del Presidente dell’ente: richiedere un contributo economico straordinario al Governo nazionale e alla Regione Toscana per finanziare progetti di prevenzione del disagio e adeguamenti tecnologici per la sicurezza; attivarsi per l’affidamento della progettazione di un piano integrato che unisca azioni educative (laboratori sulle life skills, punti di ascolto, formazione peer to peer) e implementazione della videosorveglianza nei plessi del Villaggio Scolastico di Pontedera; promuovere, d’intesa con Prefettura e Forze dell’Ordine, iniziative per rafforzare la sicurezza nell’area del Villaggio Scolastico, incluso un possibile incremento della vigilanza negli orari di ingresso e uscita degli studenti; condividere ogni fase degli interventi con la comunità scolastica, l’Amministrazione Comunale di Pontedera e le altre istituzioni locali; valutare l’estensione delle attività alle scuole secondarie superiori degli altri poli scolastici della provincia.

Il documento richiama inoltre gli obiettivi del “Patto per una Comunità Educante in Valdera“, in fase di approvazione, di cui la Provincia di Pisa è soggetto sottoscrittore. «Con questo atto, dunque, diamo un segnale forte e condiviso su un tema che riguarda da vicino le nostre comunità: il benessere dei ragazzi e la sicurezza delle nostre scuole. Il Villaggio Scolastico di Pontedera ha vissuto momenti difficili, e come Provincia sentiamo la responsabilità di intervenire su due fronti complementari: da un lato la prevenzione, attraverso percorsi educativi che aiutino i giovani a gestire emozioni e relazioni; dall’altro il potenziamento della sicurezza, con l’implementazione della videosorveglianza e il coinvolgimento delle Forze dell’Ordine. Lo facciamo insieme alle scuole, alle famiglie, al Comune di Pontedera e a tutte le istituzioni del territorio, perché solo una rete educativa solida può davvero fare la differenza“, concludono Angori e Scognamiglio.

Last modified: Luglio 31, 2026