Pisa, incendio in un distributore GPL sulla Via Aurelia Sud: camper in fiamme, un uomo ustionato

Written by Redazione• 11:24 pm• Pisa, Attualità, Cronaca, TOP NEWS HOME PAGE

PISA – Momenti di apprensione nel tardo pomeriggio di venerdì 31 luglio a Pisa, dove un incendio è divampato all’interno di un impianto di distribuzione di GPL situato lungo la Via Aurelia Sud, in località Mortellini.

L’allarme è scattato alle 18:40, quando sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco di Pisa. Per cause ancora in corso di accertamento, le fiamme si sono sviluppate nell’area della pensilina del distributore, coinvolgendo un camper e la struttura stessa dell’impianto.

Nell’incendio è rimasto ferito un uomo di 56 anni, che ha riportato ustioni al volto. Dopo le prime cure sul posto, è stato trasportato al Pronto Soccorso dell’ospedale di Cisanello per gli accertamenti e le cure necessarie.

I Vigili del Fuoco hanno provveduto a domare rapidamente le fiamme e a mettere in sicurezza l’intera area, evitando ulteriori conseguenze.

Sul luogo dell’intervento è intervenuta anche la Polizia Municipale di Pisa, incaricata dei rilievi e degli accertamenti di competenza. Restano da chiarire le cause che hanno originato l’incendio.

Last modified: Agosto 1, 2026