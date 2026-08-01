Ospedalino di Navacchio: dal sindaco Betti e dalla giunta cascinese ancora il silenzio

Written by Redazione• 11:45 am• Cascina, Attualità, Politica

NAVACCHIO – “Ieri, venerdì 31 luglio sarebbe stata l’occasione per rendere noto ai cittadini il destino dell’ospedale di comunità di Navacchio, che invece resta ancora appeso all’incertezza“, lo scrive in una nota stampa Cascina Rossa e Potere al Popolo.

“Abbiamo portato prima sotto il palazzo del Comune e poi fin dentro la sala del Consiglio Comunale la rivendicazione sottoscritta da migliaia di cittadini: NO ALLA CHIUSURA DELL’OSPEDALINO DI NAVACCHIO!“

“L’interrogazione alla giunta sul destino della struttura non si è tenuta “per mancanza di tempo”. Tutto questo è avvenuto anche nel silenzio di un’opposizione comunale di centrodestra che, al di là della retorica, non ha ritenuto prioritario affrontare la questione come urgente, salvando il sindaco e la giunta dall’evidente imbarazzo. La chiusura dell’ospedalino è ancora paventata per il 6 agosto e, al momento in cui scriviamo, dopo la seduta del Consiglio Comunale da parte della giunta c’è ancora un silenzio assordante“.

“Noi continueremo a mobilitarci per salvare l’ospedalino, per difendere la continuità del servizio e i diritti del personale medico e infermieristico, e per la reinternalizzazione di tutti i servizi sociosanitari“, conclude la nota stampa congiunta di Cascina Rossa e Potere al Popolo.

Last modified: Agosto 1, 2026