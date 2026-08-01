Eliopoli Summer rende omaggio al Bicentenario della nascita di Carlo Collodi

Written by Redazione• 7:33 am• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

CALAMBRONE – Domenica 2 agosto alle ore 22 sul palco di Eliopoli Summer Calambrone si tiene un evento a ricordo del bicentenario della nascita di Collodi e del suo Pinocchio con, tra gli altri, Giordano Bruno Guerri e Andrea Balestri

“200 anni dalla nascita di CARLO COLLODI…ricordando il suo Pinocchio“. Eliopoli renderà omaggio a un grande scrittore che ha creato il personaggio di Pinocchio, uno dei più famosi al mondo conosciuto non solo in Europa ma dalla China all’America in tutto il pianeta.

Le avventure di Pinocchio. Storia di un burattino è un romanzo fantastico per ragazzi scritto da Carlo Collodi, pseudonimo del giornalista e scrittore Carlo Lorenzini, pubblicato per la prima volta a Firenze nel febbraio 1883. Racconta le esperienze tragicomiche di Pinocchio, una marionetta animata fabbricata e considerata come un figlio dal falegname Geppetto, che grazie all’aiuto della Fata dai capelli turchini riesce a maturare moralmente finché diventa un bambino vero.

Massimo Marini presenta il talk show che avrà come ospiti Giordano Bruno Guerri storico e saggista italiano presidente Fondazione Nazionale Carlo Collodi e Presidente della Fondazione del Vittoriale degli italiani – la casa museo di Gabriele D’Annunzio sul lago di Garda- , Daniela Marcheschi presidente Edizione Nazionale delle opera di Carlo Lorenzini, Andrea Balestri attore e primo personaggio che interpreta il burattino nel film di Comencini, Giuseppe Dati musicista che ha scritto canzoni dedicate a Pinocchio , Filippo Lotti curatore d’arte e organizzatore e curatore di tanti eventi legati a Pinocchio, Paolo Pesciatini assessore comune di Pisa, Sergio Bargagliotti artista, Beatrice Di Salvio e Simone Gaggioli cantanti

Lo spazio artistico di LIBECCIO ARTE ha messo a disposizione ben 50 opere dedicate a Pinocchio tra dipinti e sculture che sono visibili sulla piazza.

Ingesso libero e gratuito

Last modified: Luglio 31, 2026