Pisa – Spezia, al via la prevendita dei biglietti

Scritto da admin• 11:42 am• Pisa SC

PISA – La società Pisa Sporting Club comunica le modalità di acquisto dei biglietti relativi alla gara Pisa-Spezia, in programma sabato 17 agosto 2024 alla Cetilar® Arena (ore 20.30) e valida per la 1° giornata del Campionato Serie BKT.

Apertura Prevendita Curva Nord – Gradinata – Tribuna (Inferiore e Superiore). Lunedì 12 agosto (ore 15.30) in tutti i punti vendita del circuito Ticketone. Questi i punti vendita attivi sul territorio pisano:

– Pisa Store (via Oberdan – Borgo Largo 22)

– Mediolanum Lounge (c/o Cetilar® Arena)

– Solo Pisa (via Piave)

– Tifo Pisa (Fornacette)

Apertura Prevendita Curva Sud (settore ospiti). Lunedì 12 agosto (ore 15.30). Per decisione delle Autorità competenti i residenti nella Regione Liguria e nella Provincia di Massa-Carrara potranno acquistare biglietti soltanto nel suddetto settore e solo se sottoscrittori del programma di fidelizzazione della società sportiva Spezia Calcio.

Prevendita on line. Attiva a partire dalle ore 15.30 di lunedì 12 agosto. Questo il link:

https://pisasportingclub.ticketone.it/search

Questi i prezzi dei biglietti

Curva Nord

Intero. 20 euro (+ 2 euro d.p.)

Under 14. 8.50 euro (+ 1 euro d.p.)

Curva Sud

Intero. 20 euro (+ 2 euro d.p.)

Under 14. 8.50 euro (+ 1 euro d.p.)

Gradinata Premium

Intero. 35.00 euro (+ 3 euro d.p.)

Under 14. 10.50 euro (+ 1 euro d.p.)

Gradinata Laterale

Intero. 31.50 euro (+ 3 euro d.p.)

Under 14. 8.50 euro (+ 1 euro d.p.)

Tribuna Inferiore

Intero. 50.00 euro (+ 4 euro d.p.)

Under 14. 10.50 euro (+ 1 euro d.p.)

Disabili. 25.00 euro (+ 2 euro d.p.)

Tribuna Superiore

Intero. 75.00 euro (+ 7 euro d.p.)

Under 14. 13.00 euro (+ 2 euro d.p.)

Disabili. 25.00 euro (+ 2 euro d.p.)

– La Tariffa Disabili è riservata ai portatori di handicap con una invalidità riconosciuta di almeno il 60% deambulanti.

– La Tariffa Under 14 è riservata ai ragazzi nati dopo il 01/01/2010

Last modified: Agosto 10, 2024