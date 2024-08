“La Città delle Persone”, il gruppo consiliare esprime perplessità sulla valorizzazione del potenziale culturale: “Pisa, città di lettori: una politica del sapere assente”

Scritto da admin• 10:29 am• Pisa, Politica

PISA – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa di Paolo Martinelli, Emilia Lacroce e Gianluca Gionfriddo, Gruppo consiliare “La città delle Persone”.

“Pisa, città di lettori – I dati pubblicati di recente confermano ciò che già si sapeva: Pisa è una città di appassionati lettori, supportata anche dalla vivace presenza degli studenti universitari. Le vendite su Amazon e le statistiche della rete Bibliolandia mostrano un potenziale che merita di essere coltivato e valorizzato. La lettura è un fenomeno complesso e ricco, che richiede attenzione da parte delle istituzioni. Sarebbe opportuno che la politica analizzasse questi dati e lavorasse per connettere le varie esperienze della città, come librerie, biblioteche, circoli di lettura, letture ad alta voce e scuole. È necessario un impegno concreto per sostenere e far crescere le realtà esistenti, coinvolgendo tutti gli attori, comprese le attività commerciali del centro. Tuttavia, l’attuale amministrazione Conti sembra mancare di una visione chiara e di progetti a lungo termine per promuovere la lettura e la cultura del libro a Pisa. Nonostante l’importanza di un tema come “Pisa città del Libro”, l’argomento è stato trascurato e non affrontato adeguatamente in sede di Commissione Terza, lasciando l’impressione di un’occasione mancata per valorizzare un patrimonio culturale fondamentale per la città“, conclude la nota stampa.

