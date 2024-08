Da lunedì 19 agosto presso la Sala Consiliare di Vecchiano al via la consegna dei tesserini venatori 

Scritto da Antonio Tognoli• 11:52 am• Attualità, Vecchiano

VECCHIANO – Al via la consegna dei tesserini venatori per la stagione 2024/2025. Anche quest’anno si conferma la collaborazione tra Comune di Vecchiano e le associazioni venatorie del territorio per la consegna dei tesserini.

Si parte lunedì 19 agosto dalle 9,30 fino alle 12 presso la Sala Consiliare di Via Barsuglia a Vecchiano, e si procederà con lo stesso orario fino a sabato 24 agosto.

Da lunedì 26 agosto la consegna proseguirà presso lo sportello dell’Ufficio Relazione con il Pubblico URP di Via XX Settembre a Vecchiano, negli orari di apertura al pubblico consultabili sul sito www.comune.vecchiano.pi.it

Last modified: Agosto 10, 2024