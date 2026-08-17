Written by Agosto 17, 2026 12:26 pm Pisa, Attualità, TOP NEWS HOME PAGE

Piogge e temporali, allerta gialla odierna estesa a tutta la Toscana fino a mezzanotte

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PISA – Le piogge e i temporali causati dall’area di bassa pressione proveniente dall’Atlantico interesseranno, nella giornata odierna, tutta la Toscana.

Per questo la Sala operativa unica della Protezione civile regionale ha esteso a tutte le zone della regione l’allerta meteo di colore giallo per temporali forti con rischio idrogeologico-idraulico del reticolo minore, con validità fino alla mezzanotte di oggi, lunedì 17 agosto.

Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del rischio, si trovano all’interno della sezione Allerta meteo del sito della Regione Toscana, accessibile all’indirizzo http://www.regione.toscana.it/allertameteo.

Last modified: Agosto 17, 2026
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